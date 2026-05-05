रितेश देशमुख की राजा शिवाजी के लिए सलमान खान अभिषेक बच्चन समेत इन एक्टर्स ने नहीं ली फीस
रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी में नजर आ रहे एक्टर अभिषेक बच्चन, सलमान खान, संजय दत्त ने फीस को लेकर एक्टर ने ये बात कह दी। फिल्म को पसंद किया जा रहा है, बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अब तक इतनी कमाई कर चुकी है।
रितेश देशमुख ने हाल में फिल्म राजा शिवाजी बनाई है। इस फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ उन्होंने लीड किरदार भी किया है। फिल्म को मराठी ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 41 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म महाराज छत्रपति शिवाजी पर बेस्ड है। कई बड़े एक्टर्स ने इस फिल्म में अहम किरदार निभाए हैं और सलमान खान का कैमियो पसंद किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं अपनी शानदार कास्ट के लिए मशहूर फिल्म राजा शिवाजी के बड़े एक्टर्स ने फीस नहीं ली है।
बड़े एक्टर ने नहीं ली फीस
हाल में रितेश देशमुख ने नागपुर में हुई एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान फिल्म की कास्ट और उनकी फीस के बारे में बात की। एक्टर ने कहा कि इस मराठी फिल्म को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्क्रीन मिले हैं। उन्होंने महाराज पर जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उसी आधार पर फिल्म बनाई। रितेश ने कहा कि महाराजा शिवाजी का इतिहास इतना बड़ा है कि उसे एक फिल्म में समेटना उनके लिए मुश्किल था। वो इस फिल्म को बिना किसी समझौते के पेश करना चाहते थे। रितेश ने कहा कि सलमान उनके भाई जैसे हैं और उन्होंने उनकी दोनों फिल्मों में काम किया। उन्होंने इस स्क्रिप्ट पर साढ़े तीन साल काम किया और इस फिल्म में काम कर रहे किसी भी बड़े एक्टर ने फीस नहीं ली है। उन्होंने महाराज शिवाजी के लिए काम किया। रितेश ने आगे कहा कि उन्होंने इस फिल्म को मराठी और हिंदी ऑडियंस के लिए दोनों भाषाओं में बनाया है। गर्मियों की छुट्टियों में इस फिल्म को परिवार के साथ देखा जा सकता है।
फिल्म की कास्ट है शानदार
बता दें, फिल्म राजा शिवाजी में रितेश देशमुख ने लीड किरदार निभाया है। उनके साथ फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, विद्या बालन, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोल गुप्ते जैसे बड़े एक्टर्स नजर आए हैं। पत्नी जेनेलिया भी फिल्म का हिस्सा है। इसके साथ उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। फिल्म 1 मई को रिलीज हुई थी और अब बॉक्स ऑफिस पर सधी हुई कमाई कर रही है।
रितेश की आने वाली फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो रितेश देशमुख को हाउसफुल 5 जैसी फिल्मों में देखा गया था। आने वाले समय में रितेश धमाल 4, वेलकम टू जंगल जैसी फिल्मों में नजर आ सकते हैं। रितेश को अब कॉमेडी फिल्मों में ही देखा जा रहा था,लेकिन राजा शिवाजी में उनके काम को ऑडियंस ने पसंद किया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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