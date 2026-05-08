ऋषि कपूर की मौत के बाद रोज शराब पीने लगी थीं नीतू कपूर, बोलीं- डॉक्टर घर आकर सुलाती थीं
Neetu Kapoor on Husband's Death: ऋषि कपूर की मौत के बाद जब पत्नी नीतू कपूर ने फिल्मों में काम शुरू किया था, तब सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। अब नीतू कपूर ने खुद ट्रोलिंग को लेकर बात की और बताया कि क्यों ऋषि कपूर की मौत के बाद वो काम पर लौटी थीं।
ऋषि कपूर की मौत के बाद उनकी पत्नी नीतू कपूर की फिल्म जुग-जुग जियो रिलीज हुई थी। उस फिल्म की रिलीज के बाद नीतू कपूर को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। लोग उन्हें इसलिए ट्रोल कर रहे थे कि पति के मौत के बाद वो शूटिंग पर लौट आई थीं। अब नीतू कपूर ने उस ट्रोलिंग को लेकर बात की है। साथ ही, उन्होंने ये भी बताया कि क्यों वो ऋषि कपूर की मौत के बाद काम पर लौटी थीं।
करण जौहर ने दिया था काम पर लौटने का सुझाव
सोहा अली खान से खास बातचीत में नीतू कपूर ने बताया कि ऋषि कपूर की मौत के बाद वो काफी ज्यादा परेशान थीं। वो शराब पीने लगी थीं। उस वक्त उन्होंने करण जौहर से बात की और करण जौहर ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें वापस काम पर लौटना चाहिए।
ट्रोल होने पर क्या बोलीं नीतू कपूर?
नीतू कपूर ने कहा, "मैंने काम शुरू किया था। वो गुजर गए थे, और मैंने जुग जुग जियो की थी। मैं काम अपना कॉन्फिडेंस वापस पाने के लिए आई। मैं बहुत बुरी हालत में थी, और बहुत बुरा लगता था जब लोग कहते थे- ओह, उनका (पति का) निधन हो गया है और ये काम करने के लिए कूद पड़ीं। वो बहुत बुरा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैंने ये क्यों किया था।"
नीतू ने आगे कहा, “मुझे आपको बताना है कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब उनका निधन हुआ, मैं एक-दो महीने तक सो नहीं पाई थी, और शराब पीने लगी थी। मैंने शराब पीना शुरू कर दिया था, और फिर मैं बिना शराब पिए सो नहीं पाती थी।”
नीतू कपूर को नहीं आती थी नींद
एक्ट्रेस ने बताया कि वो एक ऐसे फेज में थीं जहां वो खुद को अच्छी नहीं लग रही थीं। नीतू ने बताया कि उन्होंने अपने डॉक्टर्स की मदद लेने की कोशिश की। रात के 11 बजे उनके घर गायनेकोलॉजिस्ट आती थीं और नींद के लिए उन्हें इंजेक्शन देती थीं। ऐसा 10 दिनों तक चलता रहा, और 11वें या 12वें दिन उन्होंने अपने डॉक्टर को फोन करके बताया कि वो अब ठीक हैं।नीतू ने कहा कि उन्हें इस चीज से निकलना था। उन्होंने करण जौहर को फोन किया और उन्होंने नीतू कपूर से कहा कि उन्हें काम पर लौटना चाहिए।
नीतू ने शादी के बाद लिया था ब्रेक
नीतू कपूर की बात करें तो साल 1980 में ऋषि कपूर से शादी करने के बाद एक्ट्रेस ने ब्रेक लिया था। 1983 में उनकी आखिरी फिल्म 'गंगा मेरी मां' रिलीज हुई थी। इसके बाद नीतू ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। लंबे गैप के बाद साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म लव आज कल में नीतू कपूर ने एक कैमियो के साथ एक्टिंग की दुनिया में वापसी की। इसके बाद नीतू कपूर दो दूनी चार, जब तक है जान और बेशर्म जैसी फिल्में कीं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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