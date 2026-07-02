जब रणबीर के गांजा ट्राई करने के कबूलनामे पर भड़के ऋषि कपूर, लाइन प्रोड्यूसर ने बताया फिर क्या हुआ
ऋषि कपूर सख्त मिजाज थे। नीतू और रणबीर दोनों उनसे डरते थे। उनके साथ काम करने वाले लाइन प्रोड्यूसर सुमित ने दो दूनी चार की शूटिंग का वक्त याद किया। बताया कि कैसे रणबीर की डांट पड़ी थी।
ऋषि कपूर कड़क नेचर के थे। पैप्स पर उनका गुस्सा कई बार वायरल हो चुका है। रणबीर कपूर और उनके बीच भी लंबे समय तक दूरी रही, यह बात कई इंटरव्यूज में सामने आ चुकी है। अब दो दूनी चार में उनके लाइन प्रोड्यूसर रहे सुमित त्यागी शूट से जुड़ी अपनी यादें साझा की हैं। सुमित एक पॉडकास्ट में थे। उन्होंने बताया कि जब रणबीर ने गांजा चखा तो ऋषि कपूर का क्या रिएक्शन था।
शूट पर सबको लगता था डर
लाइन प्रोड्यूसर सुमित त्यागी यूट्यूब चैनल द शिवम पॉडकास्ट में थे। यहां उन्होंने दो दूनी चार का वक्त याद किया। वह बताते हैं, 'हर कोई ऋषिजी से डरता था। बहुत मुश्किल से मूंछें लगाते थे। कहते रहते थे, 'मूंछें उतार दूंगा। वह बहुत अनुभवी इंसान थे, बहुत सी चीजें बताते रहते थे लेकिन यंगस्टर्स उनकी बातें सुनने में इंट्रेस्टेड नहीं थे।'
जब रणबीर की डांट पड़ी
सुमित ने बताया कि एक बार वह ऋषि कपूर के साथ बैठे थे, उस वक्त वह रणबीर का इंटरव्यू देख रहे थे, जो कि टीवी पर आ रहा था। इसमें रणबीर बोले, 'मैंने एक बार गांजा ट्राई किया था। उन्होंने रणबीर को बुलाया और मुझे जाने को कहा और रणबीर पर चिल्लाने लगे।'
सामने पड़ने से बचते थे रणबीर
सुमित ने बताया कि लोग ऋषि कपूर से डरते थे। रणबीर भी उनसे बचने की कोशिश करते थे। उन्होंने बताया कि एक बार रणबीर फिल्म के सेट पर आए और सिर्फ अपनी मां से मिलकर चले गए। सुमित बोले, 'उनके मन में इस कदर खौफ था। नीतूजी बताती थीं, जब रात में वह पी लेते हैं तो टिपिकल पंजाबी हो जाते हैं। वह अच्छे इंसान थे। जब आखिरी दिन उन्होंने मुझसे बात की, मेरे मन में जो भी था सब खत्म हो गया।'
नीतू सबकी केयर करती थीं
सुमित ने बताया कि नीतू सिंह उनसे अलग थीं। सुमित बोले, 'वह बहुत अच्छी हैं। सबके लिए कुकीज लाती थीं लोगों को उनके नाम से बुलाती थीं और सबकी केयर करती थीं, प्यार करती थीं और सबकी बात सुनती थीं। वहीं ऋषि साफ दिल के इंसान थे, वह दिखावा नहीं करते थे।'
आखिरी दिन दी सीख
सुमित ने बताया कि शूट के आखिरी दिन ऋषि कपूर ने ऐसी सीख दी जो उन्हें आज तक याद है। उन्होंने नीतू सिंह के साथ फोटो क्लिक करवाई लेकिन ऋषि के साथ खास मन नहीं था। तब उन्होंने सुमित को खुद बुलाकर पूछा, साथ में फोटो नहीं चाहिए? सुमित बोले, 'वह बड़े आदमी थे तो मैं कुछ कह नहीं पाया लेकिन वो समझ गए कि मैं क्या फील कर रहा हूं। उन्होंने बोला, शेड्यूलिंग और दूसरे काम कोई भी कर सकता है पर मैंने तुम्हें सिखाया है कि एक एक्टर को कैसे हैंडल करना है। यही सबसे बड़ी चीज होती है। वह बोले, तुमने ऋषि कपूर को हैंडल किया है, तुम किसी को भी हैंडल कर सकते हो।' सुमित ने बताया कि ऋषि के सामने नीतू, रणबीर तो क्या डायरेक्टर भी नर्वस हो जाते थे।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।