रात में शूटिंग के खिलाफ थे ऋषि कपूर, रिजेक्ट कर दी थी अपने ही पिता की फिल्म

फिल्ममेकर राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने ऋषि कपूर से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि ऋषि कपूर ने एक बार अपने पिता की फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि फिल्म में रात की शूटिंग थी। 

Jan 03, 2026 04:33 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर और उनके पिता के बीच रिश्ते तनावपूर्ण थे। ऋषि कपूर कई मौकों पर अपने पिता संग रिश्तों पर बात भी करते थे। कई फिल्मों में ऋषि कपूर ने पिता राज कपूर संग काम किया है, लेकिन उनके बीच एक दूसरी हमेशा रही। अब दिल्ली 6 में ऋषि कपूर संग काम कर चुके राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने ऋषि कपूर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया है। उन्होंने बताया है कि कैसे ऋषि कपूर ने एक बार अपने ही पिता की फिल्म रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उस फिल्म में रात का शूट था।

राकेश ओमप्रकाश से ऋषि कपूर की मुलाकात

इंडियन एक्सप्रेस से खास बातचीत में राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि जब वो दिल्ली 6 की स्क्रिप्ट सुनाने ऋषि कपूर के पास गए थे तो ऋषि कपूर ने उन्हें एक किस्सा सुनाया था। दरअसल, राकेश ओमप्रकाश ऋषि कपूर को दिल्ली 6 की स्क्रिप्ट सुनाने गए थे। दिल्ली 6 में ज्यादातर रात का शूट था और ऋषि कपूर रात की शूटिंग करना पसंद नहीं करते थे।

रात की शूटिंग पसंद नहीं करते थे ऋषि कपूर

राकेशओम प्रकाश ने बताया, "मैंने सुना था वो रात की शूटिंग के खिलाफ थे। उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था एक डायरेक्टर थे राज कपूर। उन्होंने मुझे फिल्म सुनाई थी और बताया था कि इसमें दो से तीन दिन की रात की शूटिंग की जरूरत है। मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी तीन रात की वजह से, और यहां आप मुझे बता रहे हैं कि पूरी फिल्म ही रात के सेटअप की है?"

दिल्ली 6 के लिए क्यों मानें ऋषि कपूर

राकेश ने ऋषि कपूर की बात सुनने के बाद कहा, “कोई और तरीका नहीं है। मुझे आपकी मदद चाहिए।” इसके बाद ऋषि कपूर दिल्ली 6 करने के लिए मान गए थे। राकेश ओमप्रकाश ने कहा कि ऋषि कपूर कोऑपरेट कर रहे थे। वो पहली बार था जब ऋषि कपूर रात में शूटिंग कर रहे थे।

राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने ये भी बताया कि दिल्ली 6 की स्क्रिप्ट सुनने के बाद ऋषि कपूर का रिएक्शन कैसा था। उन्होंने बताया कि उन्हें वो स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पसंद आई थी। वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थे। दिल्ली 6 ने उन्हें राज कपूर की फिल्म जागते रहो की याद दिलाई थी।

हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
