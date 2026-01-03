रात में शूटिंग के खिलाफ थे ऋषि कपूर, रिजेक्ट कर दी थी अपने ही पिता की फिल्म

संक्षेप: फिल्ममेकर राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने ऋषि कपूर से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि ऋषि कपूर ने एक बार अपने पिता की फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि फिल्म में रात की शूटिंग थी।

दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर और उनके पिता के बीच रिश्ते तनावपूर्ण थे। ऋषि कपूर कई मौकों पर अपने पिता संग रिश्तों पर बात भी करते थे। कई फिल्मों में ऋषि कपूर ने पिता राज कपूर संग काम किया है, लेकिन उनके बीच एक दूसरी हमेशा रही। अब दिल्ली 6 में ऋषि कपूर संग काम कर चुके राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने ऋषि कपूर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया है। उन्होंने बताया है कि कैसे ऋषि कपूर ने एक बार अपने ही पिता की फिल्म रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उस फिल्म में रात का शूट था।

राकेश ओमप्रकाश से ऋषि कपूर की मुलाकात इंडियन एक्सप्रेस से खास बातचीत में राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि जब वो दिल्ली 6 की स्क्रिप्ट सुनाने ऋषि कपूर के पास गए थे तो ऋषि कपूर ने उन्हें एक किस्सा सुनाया था। दरअसल, राकेश ओमप्रकाश ऋषि कपूर को दिल्ली 6 की स्क्रिप्ट सुनाने गए थे। दिल्ली 6 में ज्यादातर रात का शूट था और ऋषि कपूर रात की शूटिंग करना पसंद नहीं करते थे।

रात की शूटिंग पसंद नहीं करते थे ऋषि कपूर राकेशओम प्रकाश ने बताया, "मैंने सुना था वो रात की शूटिंग के खिलाफ थे। उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था एक डायरेक्टर थे राज कपूर। उन्होंने मुझे फिल्म सुनाई थी और बताया था कि इसमें दो से तीन दिन की रात की शूटिंग की जरूरत है। मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी तीन रात की वजह से, और यहां आप मुझे बता रहे हैं कि पूरी फिल्म ही रात के सेटअप की है?"

दिल्ली 6 के लिए क्यों मानें ऋषि कपूर राकेश ने ऋषि कपूर की बात सुनने के बाद कहा, “कोई और तरीका नहीं है। मुझे आपकी मदद चाहिए।” इसके बाद ऋषि कपूर दिल्ली 6 करने के लिए मान गए थे। राकेश ओमप्रकाश ने कहा कि ऋषि कपूर कोऑपरेट कर रहे थे। वो पहली बार था जब ऋषि कपूर रात में शूटिंग कर रहे थे।