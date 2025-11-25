Hindustan Hindi News
धर्मेंद्र-हेमा की शादी की खबर ऋषि कपूर को लगी थी झूठ, फिर आंखों से देखा कुछ ऐसा कि हो गया यकीन

संक्षेप:

धर्मेंद्र और हेमा की शादी की खबर सुनकर ऋषि कपूर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हुआ। लेकिन फिर उन्होंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिससे वो समझ गए कि हेमा और धर्मेंद्र ने शादी कर ली है।

Tue, 25 Nov 2025 11:40 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी खूब खबरों में रही है। 1970 के दशक में दोनों ने साथ में फिल्मों में काम करना शुरू किया और फिर कुछ सालों में एक दूसरे के करीब आ गए। बताया जाता है कि दोनों ने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद मई 1980 में इनकी शादी हुई। उस समय सोशल मीडिया या मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। ऐसे में खबरें थोड़ी देर से लोगों तक पहुंचती थीं। दोनों की शादी की खबर जब एक्टर ऋषि कपूर तक पहुंची तो वो हैरान हो गए। उन्हें पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि शादीशुदा धर्मेंद्र दूसरी शादी भी कर सकते हैं।

ऋषि कपूर को नहीं था यकीन

बात उस समय की है जब ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी को कुछ ही समय हुआ था। दोनों बैंगलोर के होटल अशोका में ठहरे हुए थे। ऋषि कपूर वहां फिल्म ‘क़ातिलों के क़ातिल’ की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें धर्मेंद्र भी उनके को-स्टार थे। और उसी होटल में ठहरे हुए थे। उसी दौरान ऋषि कपूर को एक फोन आया कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी कर ली है। ऋषि कपूर को ये खबर झूठी लगी और उन्होंने कहा ‘बेवकूफ मत बनो, धरम जी शादीशुदा हैं।” उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि धर्मेंद्र, प्रकाश कौर और अपने बच्चों को पीछे छोड़कर, दोबारा शादी कर सकते हैं।

अपनी आंखों से देखा शादी का सच

लेकिन फिर एक रात जिसने ऋषि की आंखों के सामने दोनों की शादी की सच्चाई खोल दी। दरअसल, होटल अशोका की छत पर एक खूबसूरत रूफटॉप रेस्टोरेंट था। उस रात वहां सिर्फ ऋषि और नीतू बैठे थे। दोनों शांत माहौल में अपनी नई शादी का समय एन्जॉय कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी साथ-साथ रेस्टोरेंट में एंट्री कर रहे हैं। दोनों उनके साथ आकर बैठ गए। नीतू कपूर उस समय प्रेग्नेंट थीं। धर्मेंद्र ने उन्हें प्यार से बधाई दी… और फिर हेमा की तरफ एक हल्की-सी मुस्कान और इशारा किया। ऋषि कपूर को उस समय लगा जैसे धर्मेंद्र, हेमा से कह रहे हों, “अब हमारी जिंदगी में अगला कदम यही है।” इसी पल ऋषि कपूर को एहसास हो गया था कि दोनों ने शादी कर ली है।

धर्मेंद्र ने दी गुड न्यूज़

थोड़ी देर बाद धर्मेंद्र और हेमा डांस फ्लोर पर गए। उन्होंने बस हल्के-फुल्के मूव्स किए और वापस आ गए। और तभी धर्मेंद्र ने खुद ऋषि और नीतू को यह बात बताई, “हमने शादी कर ली है।” यह सुनकर ऋषि कपूर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गए। बाद में कपल को बधाई दी गई। दोनों की शादी की खबर उस समय की पॉपुलर मैगज़ीन में भी छपा था। ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों की शादी के चर्चे उस समय संसद में भी हुए थे क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। यह पूरा किस्सा राजीव विजयकर की किताब में ‘Dharmendra: Not Just a He-Man’ में मिलता है।

