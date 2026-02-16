ऋषि कपूर का वो ममेरा भाई जिसका फ्लॉप हुआ करियर, बेटी ने की सलमान के साथ फिल्म, बेटा भी है पॉपुलर
ऋषि कपूर के मामा हिंदी फिल्मों का बड़ा नाम रहे। एक्टर ने यादगार किरदार दिए जो आज भी ऑडियंस को याद है। लेकिन क्या आप एक्टर में उस ममेरे भाई के बारे में जानते हैं जो फिल्मों से गायब हो गया। मामा के पोता-पोती भी कर रहे हैं फिल्मों में काम। पहचानिए-
हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर का परिवार कई दशकों से इंडस्ट्री पर राज कर रहा है। पृथ्वीराज कपूर से लेकर अब रणबीर कपूर ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं राज कपूर के बेटे और बेटियों तक ही उनका परिवार सीमित नहीं है। बॉलीवुड का एक फिल्मी खानदान भी कपूर परिवार के रिलेशन में हैं। राज कपूर के साले और उनके परिवार भी सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। ऋषि कपूर के ममेरे भाई ने भी फिल्मों में पहचान बनाई, एक्टिंग की और अब मामा का पोता भी शानदार फिल्में बना रहा है।
कपूर परिवार के खास रिश्तेदार
राज कपूर ने 1946 में कृष्णा मल्होत्रा से शादी की थी। इस शादी से उन्हें 5 बच्चे हुए, जिनके नाम हैं रंधीर कपूर, ऋतू नंदा, रीमा जैन, ऋषि कपूर, राजीव कपूर। इनके परिवार, बच्चों के बारे में आप जानते ही होंगे। लेकिन आज हम बात करे रहे हैं ऋषि कपूर के सगे मामा और उनके परिवार के बारे में। कृष्णा राज कपूर के तीन भाइयों में से एक प्रेम नाथ हैं। राज कपूर के साले प्रेम नाथ को बॉबी समेत कई फिल्मों में देखा होगा।
प्रेम नाथ और परिवार
प्रेम नाथ हिंदी फिल्मों में एक्टिव थे और कई शानदार किरदारों में नजर आए। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के इस दौर में प्रेम नाथ और मधुबाला की लव स्टोरी भी खबरों में रही। लेकिन बाद में फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान उनका दिल बीना राय पर आ गया। बीना से शादी के बाद इनके दो बेटे हुए प्रेम किशन और कैलाश नाथ जिन्हें मोंटी के नाम से जाना जाता है।
ऋषि कपूर का ममेरा भाई
ऋषि कपूर के ममेरे भाई प्रेम किशन ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया। 1977 में आई फिल्म अलीबाबा से प्रेम किशन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए जैसी फिल्मों में नजर आए। लेकिन प्रेम किशन फिल्मों में अपनी खास पहचान नहीं बना सके और एक्टर ने कई सालों बाद फिल्मों पर बतौर प्रोड्यूसर वापसी की। प्रेम किशन ने साल 2002 में आई फिल्म ये मोहब्बत है। सलमान खान की फिल्में गर्व जैसी फिल्म बनाई। इसके अलावा वो प्रेम किशन ही थे जिन्होंने टीवी के सबसे पॉपुलर शो दिल मिल गए, बेपनाह को प्रोड्यूस किए।
पोता-पोती भी फिल्मों में एक्टिव
प्रेम किशन की बेटी आकांक्षा मल्होत्रा और बेटे सिद्धार्थ पी मल्होत्रा भी फिल्मों में एक्टिव हैं। आकांक्षा को सलमान खान की फिल्म गर्व में उनकी बहन के किरदार में देखा गया था। वहीं बेटे सिद्धार्थ फिल्में डायरेक्ट कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने करीना कपूर और काजोल के साथ वाली फिल्म वी आर फैमिली, रानी मुखर्जी के साथ हिचकी और आमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ महाराजा डायरेक्ट की थी। आने वाले समय में सिद्धार्थ की फिल्म कमल और मीना भी आ रही है। सिद्धार्थ रिश्ते में रणबीर कपूर के दूर के भाई लगते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
