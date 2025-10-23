Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRishabh Tandon Wife Olesya Nedobegova First Post After Singer Death Public Reaction
ऋषभ टंडन की मौत के बाद ओलेस्या की पहली पोस्ट, सिंगर की मौत के बाद रशियन पत्नी ने खाई यह कसम

ऋषभ टंडन की मौत के बाद ओलेस्या की पहली पोस्ट, सिंगर की मौत के बाद रशियन पत्नी ने खाई यह कसम

संक्षेप: Rishabh Tandon Wife Olesya: सिंगर ऋषभ टंडन की मौत के बाद उनकी पत्नी ओलेस्या ने कई पोस्ट किए हैं। रशियन एक्ट्रेस ओलेस्या ने अपनी पोस्ट में ऋषभ के लिए प्यार का इजहार किया है।

Thu, 23 Oct 2025 08:38 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

'ये आशिकी' और 'इश्क फकीराना' जैसे गानों के लिए मशहूर सिंगर ऋषभ टंडन ने हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषभ अपने परिवार से मिलने दिल्ली पहुंचे हुए थे जहां दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। अब ऋषभ की पत्नी ओलेस्या ने सिंगर के अंतिम संस्कार की जानकारी साझा करने के साथ-साथ अपने दिल की बात एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखी है। ओलेस्या नेदोबेगोवा टंडन ने अपने पति के जिंदादिल अंदाज को याद किया है और लिखा है कि वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।

ऋषभ की मौत के बाद पत्नी की पोस्ट

ऋषभ टंडन की उम्र महज 35 साल थी और उन्होंने रशियन एक्ट्रेस मॉडल ओलेस्या से साल 2019 में शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात उजबेकिस्तान में हुई थी। दोनों को प्यार हुआ और इस तरह उनका रिश्ता आगे बढ़ता गया। ओलेस्या ने अपने दिवंगत पति को याद करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “पूरी जिंदादिली के साथ जिया गया जीवन - हंसी, प्यार और एक ऐसे दिल से भरा हुआ इंसान जो जिससे भी मिला उसके दिल को छू गया। हमारे प्यारे ऋषभ के अतुल्य जीवन और यादों का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों, जिनकी मुस्कान और उत्साह हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।”

ये भी पढ़ें:BB: आंखों में धूल झोंक रहे मेकर्स? हिना ने बताया नॉमिनेशन्स में कैसे हो रहा घपला
ये भी पढ़ें:दूसरे दिन क्यों 24% घटी थामा का कमाई? हाफ सेंचुरी से चुकी लेकिन अभी खेल बाकी

ओलेस्या की इमोशनल पोस्ट वायरल

ओलेस्या ने हाथ में गिटार थामे ऋषभ की एक तस्वीर के साथ यह पोस्ट साझा की है। बता दें कि ऋषभ टंडन ने सिंगिंग के साथ-साथ एक्टिंग में भी नाम कमाया था। उनके चाहने वाले उन्हें 'फकीर' कहकर पुकारा करते थे। ओलेस्या ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, “मेरे पास शब्द नहीं हैं... आप मुझे छोड़कर चले गए... मेरे प्यारे पति, दोस्त, साथी... मैं कसम खाती हूं कि मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगी... आप मरे नहीं हैं, आप मेरे साथ हैं, मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरा प्यार, मेरे राजा।”

लोगों ने बंधाई ओलेस्या को हिम्मत

ओलेस्या की पोस्ट पर ऋषभ के ढेरों चाहने वालों ने कमेंट किया हैं। लोगों ने ओलेस्या को हिम्मत दी है और ढेरों लोगों ने कमेंट सेक्शन में उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।