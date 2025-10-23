ऋषभ टंडन की मौत के बाद ओलेस्या की पहली पोस्ट, सिंगर की मौत के बाद रशियन पत्नी ने खाई यह कसम

संक्षेप: Rishabh Tandon Wife Olesya: सिंगर ऋषभ टंडन की मौत के बाद उनकी पत्नी ओलेस्या ने कई पोस्ट किए हैं। रशियन एक्ट्रेस ओलेस्या ने अपनी पोस्ट में ऋषभ के लिए प्यार का इजहार किया है।

'ये आशिकी' और 'इश्क फकीराना' जैसे गानों के लिए मशहूर सिंगर ऋषभ टंडन ने हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषभ अपने परिवार से मिलने दिल्ली पहुंचे हुए थे जहां दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। अब ऋषभ की पत्नी ओलेस्या ने सिंगर के अंतिम संस्कार की जानकारी साझा करने के साथ-साथ अपने दिल की बात एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखी है। ओलेस्या नेदोबेगोवा टंडन ने अपने पति के जिंदादिल अंदाज को याद किया है और लिखा है कि वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।

ऋषभ की मौत के बाद पत्नी की पोस्ट ऋषभ टंडन की उम्र महज 35 साल थी और उन्होंने रशियन एक्ट्रेस मॉडल ओलेस्या से साल 2019 में शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात उजबेकिस्तान में हुई थी। दोनों को प्यार हुआ और इस तरह उनका रिश्ता आगे बढ़ता गया। ओलेस्या ने अपने दिवंगत पति को याद करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “पूरी जिंदादिली के साथ जिया गया जीवन - हंसी, प्यार और एक ऐसे दिल से भरा हुआ इंसान जो जिससे भी मिला उसके दिल को छू गया। हमारे प्यारे ऋषभ के अतुल्य जीवन और यादों का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों, जिनकी मुस्कान और उत्साह हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।”

ओलेस्या की इमोशनल पोस्ट वायरल ओलेस्या ने हाथ में गिटार थामे ऋषभ की एक तस्वीर के साथ यह पोस्ट साझा की है। बता दें कि ऋषभ टंडन ने सिंगिंग के साथ-साथ एक्टिंग में भी नाम कमाया था। उनके चाहने वाले उन्हें 'फकीर' कहकर पुकारा करते थे। ओलेस्या ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, “मेरे पास शब्द नहीं हैं... आप मुझे छोड़कर चले गए... मेरे प्यारे पति, दोस्त, साथी... मैं कसम खाती हूं कि मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगी... आप मरे नहीं हैं, आप मेरे साथ हैं, मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरा प्यार, मेरे राजा।”