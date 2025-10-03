कांतारा चैप्टर 1 के आखिर में फैंस को मिला सरप्राइज, तीसरे पार्ट का हुआ ऐलान
कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म की पहले दिन अच्छी ओपनिंग हुई है। कांतारा चैप्टर 1 की शानदार ओपनिंग के बीच फिल्म का तीसरा पार्ट कंफर्म हो गया है। फिल्म के दूसरे पार्ट में तीसरे का ऐलान हुआ है।
साल 2022 में ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा रिलीज हुई थी। साल 2025 में फिल्म का प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हुई। कांतारा चैप्टर 1 गुरुवार यानी 02 अक्टूबर को रिलीज हुई है। दूसरे पार्ट के रिलीज में फैंस को एक तोहफा मिला है। चैप्टर 1 के साथ ही कांतारा 3 का भी ऐलान हो गया है। फिल्म के आखिरी में तीसरे पार्ट की पुष्टि की गई है।
क्या होगा कांतारा 3 का टाइटल
फिल्म की तीसरे पार्ट का नाम होगा कांतारा: अ लीजेंड चैप्टर 2। इसे फिल्म को भी साल 2022 में आई फिल्म का प्रीक्वल बताया जा रहा है। वहीं, कांतारा चैप्टर 1 का ये सीक्वल होगा।
कैसे हुआ ऐलान?
कांतारा चैप्टर 1 के आखिर में एक बच्चा सवाल करता है कि क्या इसी कुएं में भगवान रहते हैं। बच्चे के सवाल पर एक बुजुर्ग शख्स कहता है कि इसके लिए एक अलग कथा सुनान पड़ेगी। इसके बाद चैप्टर 2 का ऐलान होता और फिल्म खत्म होती है।
कांतारा ने जीते थे दो नेशनल अवॉर्ड
ऋषभ शेट्टी के कांतारा चैप्टर 1 की पहले दिन की कमाई अच्छी हुई है। पहले दिन फिल्म ने 47.76 करोड़ की कमाई की। यह सभी भाषाओं का कलेक्शन है। फिल्म को हिंदी बेल्ट भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कांतारा की बात करें तो फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। वहीं, इस फिल्म के नाम दो नेशनल अवॉर्ड्स भी हैं। फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था। वहीं, फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का भी नेशनल अवॉर्ड मिला था।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।