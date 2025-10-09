धनश्री वर्मा और अरबाज की हग कॉन्ट्रोवर्सी पर अर्जुन बिजलानी बोले- इसे गलत तरीके से...
राइज एंड फॉल शो में कुछ दिनों से धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल का हग मैटर काफी चर्चा में रहा था। इस पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे। अब अर्जुन बिजलानी का इस पर रिएक्शन आया है।
शो राइज एंड फॉल काफी चर्चा में है। शो में कभी हंगामे होते हैं तो कभी कुछ के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल का कुछ दिनों पहले एक वीडियो काफी चर्चा में रहा था जब दोनों ने एक-दूसरे को हग किया था। दोनों के बॉन्ड को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि अब शो के कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी ने दोनों को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया है।
दरअसल, अर्जुन और मनीषा रानी बात करते हैं और उन दोनों का वीडियो ही वायरल हो रहा है। इस दौरान मनीषा, अरबाज और धनश्री की कॉन्ट्रोवर्सी पर बात करती हैं। अर्जुन ने जब अरबाज का स्टेटमेंट सुना तो वह काफी सरप्राइज थे।
मनीषा ने अर्जुन को बताई अरबाज की बात
मनीषा ने कहा, ‘धनश्री को ये मत बताना, लेकिन एक एपिसोड में मैंने देखा कि अरबाज, धनश्री से बोलते हैं कि मेल कंटेस्टेंट्स को सामने से हग नहीं करना। उन्होंने कहा कि साइड हग किया करो। धनश्री लेकिन मना कर देती हैं और बोलती हैं कि वह सबको फ्रंट हग करती हैं।’
अर्जुन हुए हैरान
अर्जुन इस बात को सुनकर बोलते हैं, ‘क्या? मुझे ये नहीं पता था। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्योंकि इसे गलत तरीके से भी देखा जा सकता था।’
धनश्री ने चहल पर लगाया था चीटिंग का आरोप
बता दें कि एक एपिसोड के दौरान धनश्री का दावा था कि उनके एक्स पति युजवेंद्र चहल ने शादी के 2 महीने बाद ही उन्हें चीट किया था। धनश्री ने कहा था, पहले साल ही मैंने उन्हें दूसरे महीने ही पकड़ लिया था।
चहल ने दी थी सफाई
इस पर युजवेंद्र ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा था, ‘मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं और मैं किसी को चीट नहीं कर सकता। अगर कोई 2 महीने में चीट करता है तो इतना लंबा रिलेशनशिप चलता क्या? मेरे लिए वो चैप्टर खत्म हो गया है। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूं और सबको ऐसा कर लेना चाहिए।’
