रिमझिम गिरे सावन…इस गाने को लिखने वाले गीतकार को नहीं मिली बड़ी पहचान, सदियों याद किए जाएंगे गीत

रिमझिम गिरे सावन…इस गाने को लिखने वाले गीतकार को नहीं मिली बड़ी पहचान, सदियों याद किए जाएंगे गीत
अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी पर फिल्माया गाना ‘रिमझिम गिरे सावन’ को लिखने वाले गीतकार को नहीं मिली बड़ी पहचान, लेकिन सदियों तक याद रखे जाएंगे उनके लिखे ये चुनिंदा गीत।
हिंदी फिल्मों में बारिश का अलग महत्त्व रहा है। फिल्मों में रोमांस दिखाने के लिए बारिश के गाने दिखा देना काफी समझा जा सकता है। एक ऐसा ही गाना है जो अगर सावन में नहीं सुना जाएगा तो बारिश होने का एहसास पूरा नहीं होता। वो गाना है फिल्म मंजिल का ‘रिमझिम गिरे सावन’। ये गाना अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी पर फिल्म मंजिल के लिए फिल्माया गया था। गाने के बोल सावन का अलग एहसास देते हैं। लेकिन क्या आप इस गाने वाले गीतकार को जानते हैं?
'रिमझिम गिरे सावन’ को माना जाता है सदी का सबसे खूबसूरत बारिश सॉन्ग
1979 में फिल्म मंजिल रिलीज हुई थी।लेकिन इसे बनाए जाने की शुरुआत 1972 में ही हो गई थी। ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन एक फ्लॉप एक्टर के नाम से जाने जाते थे। फिल्म को बासु चैटर्जी डायरेक्ट कर रहे थे और इसके प्रोड्यूसर थे एक्ट्रेस ललिता पवार के बेटे जय पवार। फिल्म में कुल 3 गाने थे। उस समय के हिसाब से सिर्फ 3 गाने कम माने जाते थे। इन सभी गानों में से 'रिमझिम गिरे सावन' को सबसे ज्यादा प्यार मिला। दशकों से ये गाना बार-बार सुना और देखा जा रहा है। फिल्म में इस गाने के दो वर्जन सुनाए गए थे। पहले वर्जन में किशोर कुमार ने इस गाने को आवाज दी और फिर लता मंगेशकर की आवाज में भी यही गाना खूब हिट हुआ। RD बर्मन ने गाने का म्यूजिक तैयार किया था। इस गाने का मुखड़ा जितना खूबसूरत है उतना ही सुकून पहुंचाने वाला अंतरा है। 'पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था अंचल, अब के बरस क्यों साजन'। इस गाने को लिखने वाले गीतकार का नाम था योगेश।
गीतकार योगेश
गीतकार योगेश गौड़ को उनके पहले नाम से ही इंडस्ट्री में पहचाना जाता था। उन्हें आनंद बक्शी और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे गीतकारो जैसी पहचान नहीं मिली। लेकिन उनके लिखे चुनिंदा गाने उनकी पहचान बन गए। फिल्म मंजिल का गाना 'रिमझिम गिरे सावन' के अलावा उन्होंने फिल्म मिली का गाना 'बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी' 'आए तुम याद मुझे' लिखा था। उन्होंने फिल्म रजनीगंधा और आनंद जैसी फिल्मों में भी अपने लिखे गाने दिए। उनका लिखा बारिश वाला ये गाना आज भी याद है।
फिल्म मंजिल की कास्टिंग
अब फिल्म मंजिल की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं इस फिल्म में पहले एक्टर किरन कुमार भी काम कर रहे थे? उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एकाध दिन शूटिंग की और फिर डायरेक्टर से उन्हें फिल्म से हटाने की बात कही। लेकिन डायरेक्टर बासु चैटर्जी ने किरन कुमार की बात नहीं मानीं और उन्हें ही फिल्म से बाहर कर उनकी जगह राकेश पांडे को कास्ट कर लिया। एक रिपोर्ट ये भी है कि एक्टर किरन कुमार ने खुद ही फिल्म छोड़ दी थी। फिल्म को बनकर रिलीज होने में समय जरूर लगा लेकिन ये गाना ऑडियंस तक पहुंच गया। सदी के सबसे खूबसूरत बारिश के गानों की बात होगी तो ‘रिमझिम गिरे सावन’ जरूर याद किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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