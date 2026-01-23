जॉन अब्राहम को लेकर रिमी सेन बोलीं- उन्हें नहीं आती थी एक्टिंग, बहुत चालाकी से…

संक्षेप: रिमी सेन जो जॉन अब्राहम के साथ धूम 4 में काम कर चुकी हैं, उनका कहना है कि जॉन को एक्टिंग नहीं आती थी और काफी होशियारी से वह इस चीज को छिपाते थे।

रिमी सेन जिन्होंने अपने करियर में हेरा फेरी, हंगामा, गोलमाल जैसी फिल्मों में काम किया है, वह फिल्मों की दुनिया से दूर अब रियल एस्टेट के बिजनेस को हैंडल कर रही हैं। रिमी हालांकि अब अपने एक स्टेटमेंट को लेकर काफी सुर्खियों में हैं जहां उन्होंने फिल्म धूम के अपने को-स्टार जॉन अब्राहम को लेकर बात की।

जॉन को नहीं आती थी एक्टिंग रिमि ने बिल्डकैप्स से बात करते हुए कहा, ‘जॉन अपने करियर के शुरुआत में मॉडल थे, उन्हें एक्टिंग करनी नहीं आती थी, लोग इस बारे में बोलते थे। लेकिन जॉन ने कभी कुछ नहीं कहा।’

ऐसी फिल्में करते जिसमें एक्टिंग नहीं होती रिमी ने आगे कहा, ‘जॉन ऐसे रोल पिक करते जिसमें उन्हें ज्यादा एक्टिंग नहीं करनी होती, ज्यादातर एक्शन फिल्म। वह ऐसी फिल्में बनाते जिसमें वह अच्छे दिखते ताकि लोग सवाल ना कर सकें कि वह कुछ नहीं कर रहे हैं। वह काफी समझदार एक्टर हैं।’

काम करते-करते सीखी एक्टिंग रिमी ने फिर कहा, ‘जब जॉन को पॉपुलैरिटी मिली और लोग उन्हें पहचानने लगे तो फिर धीरे-धीरे करते-करते इंसान एक्टिंग सीख ही जाता है। कैमरे के सामने आपको फिर एक्सपीरियंस मिल जाता है। इसके बाद वह ऐसे रोल लेने लगे जहां वह एक्ट कर पाएं। उन्हें अपनी लिमिटेशन्स पता है।’

रिमी बोलीं, ‘मैं उन्हें पर्सनली जानती हूं और मुझे लगता है वह इंटैलिजेंट एक्टर हैं। वह बिजनेसमैन बने, प्रोडक्शन में आए और कई हिट फिल्म भी दी।’

फिल्म छोड़कर दुबई शिफ्ट होने की बताई वजह रिमी ने इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर दुबई में नई लाइफ की शुरुआत करने के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, ‘दुबई काफी वेलकम करने वाला शहर है, यही वजह है कि यहां की 95% आबादी प्रवासियों की है, जबकि बाकी लोग अमीराती हैं।’