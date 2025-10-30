साई बाबा फेम सुधीर दलवी के इलाज में मदद करके ट्रोल हुईं रिद्धिमा साहनी, दिया सॉलिड जवाब

संक्षेप: कई सीरियल्स और फिल्मों में काम कर चुके एक्टर सुधीर दलवी के इलाज के लिए रिद्धिमा साहनी ने मदद की तो उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। रिद्धिमा ने ट्रोल को बढ़िया जवाब दिया है।

साई बाबा फेम सुधीर दलवी की मदद के लिए ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा साहनी आगे आई हैं। इस पर भी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया तो रिद्धिमा ने शालीन जवाब दिया है। बता दें कि सुधीर की उम्र 86 वर्ष हो चुकी है। वह मुंबई के लीलावती अस्पताल में हैं। उनके इलाज में काफी खर्च हो चुका है और परिवार लोगों से आर्थिक मदद मांगी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

15 लाख की पड़ेगी जरूरत सुधीर दलवी रामानंद सागर की रामायण में गुरु वशिष्ठ का रोल कर चुके हैं। वह फिल्म शिरडी के साई बाबा में लीड रोल में थे। इसके अलावा कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। सुधीर गंभीर रूप से बीमार हैं। उनके इलाज में 10 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और 15 लाख की और जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में उनके परिवार ने शुभचिंतकों से आर्थिक मदद मांगी थी।

ट्रोल ने किया कमेंट यह न्यूज फैलने के बाद कई लोगों ने उनकी मदद की, इनमें नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा साहनी भी थीं। रिद्धिमा ने उनके इलाज के लिए पैसे दिए और वायरल पोस्ट पर लिखा, हो गया, प्रार्थना करती हूं कि वह जल्दी ठीक हों। इस पर एक यूजर ने लिखा, अगर मदद की है तो यहां क्यों लिख रही हो, फुटेज चाहिए?





रिद्धिमा ने दिया जवाब इस पर रिद्धिमा ने जवाब दिया है, जीवन में सब कुछ दिखाने के लिए ही नहीं होता, अगर आप अपनी क्षमता के मुताबिक किसी की मदद कर सकें तो यह बड़ी ब्लेसिंग होती है।



