Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडriddhima sahni financially helps sai baba actor Sudhir dalvi repies social media user who troll her footage chahiye
साई बाबा फेम सुधीर दलवी के इलाज में मदद करके ट्रोल हुईं रिद्धिमा साहनी, दिया सॉलिड जवाब

साई बाबा फेम सुधीर दलवी के इलाज में मदद करके ट्रोल हुईं रिद्धिमा साहनी, दिया सॉलिड जवाब

संक्षेप: कई सीरियल्स और फिल्मों में काम कर चुके एक्टर सुधीर दलवी के इलाज के लिए रिद्धिमा साहनी ने मदद की तो उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। रिद्धिमा ने ट्रोल को बढ़िया जवाब दिया है।

Thu, 30 Oct 2025 09:50 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साई बाबा फेम सुधीर दलवी की मदद के लिए ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा साहनी आगे आई हैं। इस पर भी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया तो रिद्धिमा ने शालीन जवाब दिया है। बता दें कि सुधीर की उम्र 86 वर्ष हो चुकी है। वह मुंबई के लीलावती अस्पताल में हैं। उनके इलाज में काफी खर्च हो चुका है और परिवार लोगों से आर्थिक मदद मांगी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

15 लाख की पड़ेगी जरूरत

सुधीर दलवी रामानंद सागर की रामायण में गुरु वशिष्ठ का रोल कर चुके हैं। वह फिल्म शिरडी के साई बाबा में लीड रोल में थे। इसके अलावा कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। सुधीर गंभीर रूप से बीमार हैं। उनके इलाज में 10 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और 15 लाख की और जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में उनके परिवार ने शुभचिंतकों से आर्थिक मदद मांगी थी।

ट्रोल ने किया कमेंट

यह न्यूज फैलने के बाद कई लोगों ने उनकी मदद की, इनमें नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा साहनी भी थीं। रिद्धिमा ने उनके इलाज के लिए पैसे दिए और वायरल पोस्ट पर लिखा, हो गया, प्रार्थना करती हूं कि वह जल्दी ठीक हों। इस पर एक यूजर ने लिखा, अगर मदद की है तो यहां क्यों लिख रही हो, फुटेज चाहिए?

रिद्धिमा ने दिया जवाब

इस पर रिद्धिमा ने जवाब दिया है, जीवन में सब कुछ दिखाने के लिए ही नहीं होता, अगर आप अपनी क्षमता के मुताबिक किसी की मदद कर सकें तो यह बड़ी ब्लेसिंग होती है।

ये भी पढ़ें:शिरडी के साईं बाबा फेम एक्टर सुधीर दलवी की बिगड़ी तबीयत, परिवार ने मांगी मदद

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बने थे बापूजी

सुधीर दलवी कई पॉप्युलर सीरियल्स और फिल्मों में काम कर चुके हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में उन्होंने गोवर्धन वीरानी (बापूजी) का रोल निभाया था। जय हनुमान में वह महर्षि वाल्मीकि बन चुके हैं। रामायण में वशिष्ठ, भारत एक खोज में शाहजहां और कई फिल्मों में उन्होंने डॉक्टर, टीचर, पुलिस, पिता वगैरह को रोल किए हैं।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
sudhir dalvi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।