फराह खान के व्लॉग में आईं रणबीर कपूर की भतीजी, बोलीं- मेरी एंट्री फिर से शूट करो

फराह खान ने दिल्ली पहुंचकर रिद्धिमा कपूर साहनी के घर पर अपना व्लॉग शूट किया। व्लॉग में रिद्धिमा की बेटी समायरा साहनी भी नजर आईं और उनकी बातों ने फराह को दंग कर दिया।

फराह खान के कुकिंग व्लॉग का नया एपिसोड इस बार नीतू कपूर और दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी के घर से आया। रिद्धिमा ने फराह के साथ-साथ उनके कुक दीलिप का भी बेहद गर्मजोशी और भव्य तरीके से स्वागत किया। एपिसोड के अंत में रिद्धिमा की बेटी समायरा साहनी भी नजर आईं, जिन्होंने अपनी बातों से फराह को चौंका दिया।

खाना बनाने के बाद फराह ने कहा, “कपूर और साहनी खानदान की स्टार…।” इतना कहते ही समायरा अपने कमरे से बाहर आ गईं। फराह ने उनसे पूछा कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर कौन हैं? समायरा ने तुरंत जवाब दिया—“मेरे नानू (ऋषि कपूर) और मामू (रणबीर कपूर)।” इसके बाद समायरा ने कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, “क्या मैं देख सकती हूं कि मैं कैमरे में कैसी लग रही हूं?” जिस पर रिद्धिमा ने उन्हें रोका, लेकिन फराह हंसते हुए बोलीं, “ये तो पक्की हिरोइन बनेगी, बहुत अच्छी लग रही हो समायरा।”