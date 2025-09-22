Riddhima Kapoor Sahni daughter samara sahni ask Farah Khan for retake check footages फराह खान के व्लॉग में आईं रणबीर कपूर की भतीजी, बोलीं- मेरी एंट्री फिर से शूट करो, Bollywood Hindi News - Hindustan
फराह खान के व्लॉग में आईं रणबीर कपूर की भतीजी, बोलीं- मेरी एंट्री फिर से शूट करो

फराह खान ने दिल्ली पहुंचकर रिद्धिमा कपूर साहनी के घर पर अपना व्लॉग शूट किया। व्लॉग में रिद्धिमा की बेटी समायरा साहनी भी नजर आईं और उनकी बातों ने फराह को दंग कर दिया।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 05:05 PM
फराह खान के कुकिंग व्लॉग का नया एपिसोड इस बार नीतू कपूर और दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी के घर से आया। रिद्धिमा ने फराह के साथ-साथ उनके कुक दीलिप का भी बेहद गर्मजोशी और भव्य तरीके से स्वागत किया। एपिसोड के अंत में रिद्धिमा की बेटी समायरा साहनी भी नजर आईं, जिन्होंने अपनी बातों से फराह को चौंका दिया।

खाना बनाने के बाद फराह ने कहा, “कपूर और साहनी खानदान की स्टार…।” इतना कहते ही समायरा अपने कमरे से बाहर आ गईं। फराह ने उनसे पूछा कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर कौन हैं? समायरा ने तुरंत जवाब दिया—“मेरे नानू (ऋषि कपूर) और मामू (रणबीर कपूर)।” इसके बाद समायरा ने कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, “क्या मैं देख सकती हूं कि मैं कैमरे में कैसी लग रही हूं?” जिस पर रिद्धिमा ने उन्हें रोका, लेकिन फराह हंसते हुए बोलीं, “ये तो पक्की हिरोइन बनेगी, बहुत अच्छी लग रही हो समायरा।”

इतना ही नहीं, समायरा ने आगे फराह से कहा, “क्या हम दोबारा शूट कर सकते हैं?” इस पर फराह परेशान हो गईं और मजाकिया लहजे में बोलीं, “नहीं! हमारा बजट नहीं है भाई, दो-दो बार शूट करने का।” रिद्धिमा और फराह ने मना किया, लेकिन समायरा ने जिद पकड़ ली और अपनी फुटेज दोबारा चेक की। उन्होंने अपनी फुटेज देखने के बाद कहा कि कैमरे में ऐसा लग रहा है मानो उनके बाल गीले हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी एंट्री दोबारा शूट करवाई।

