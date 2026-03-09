ओ हो हो…इश्क तेरा तड़पावे, इस सैड सॉन्ग पर क्यों होता है इतना डांस? जानें कैसे बना सुखबीर का ये गाना

सुखबीर का ओ हो हो गाना एक ऐसा सैड सॉन्ग है जिस पर हर पार्टी, शादी, बारात में डांस होता है। रीसेंटली टी-20 वर्ल्डकप में रिकी मॉर्टिन पर भी इस पर डांस करने लगे। आपको पता है इस गाने पर क्यों होता है इतना डांस? जानें गाने की रोचक कहानी।

टी-20 वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरिमनी के कई वीडियोज वायरल हैं। एक में लैटिन पॉप किंग रिकी मॉर्टिन सुखबीर के गाने 'ओ हो हो हो' पर डांस करते दिखाई दिए। इस गाने की खास है कि जब यह बजता है तो लोग डांस करने से खुद को रोक नहीं पाते। गाने के बोल सैड हैं लेकिन हर शादी, पार्टी 'इश्क तेरा तड़पावे' गाने के बिना अधूरी रहती है। भारत ही नहीं यह गाना इंटरनैशनल क्लब्स में भी पॉप्युलर है। वर्ल्ड कप के बहाने सुखबीर के इस पार्टी एंथम से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं।

यूट्यूब पर बिलियन पहुंचने वाले हैं 90 के दशक में आया सुखबीर का 'इश्क तड़पावे' भारत की हर पार्टी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सुखबीर एक पुराने गाने में बता चुके हैं कि यह गाना उनके लिए 'शोले'मूवी की तरह हिट बन गया है। गाने की हुक लाइन है 'ओ हो हो हो'। यह गाना कुमार ने लिखा है और इसे गाया सुखबीर ने है। यूट्यूब पर 7 साल पहले अपलोड हुए गाने के 92 मिलियन व्यूज हैं। अलग-अलग चैनल्स पर गाना को खूब व्यूज मिले हैं। इसके कम्पोजर भी सुखबीर हैं। इस गाने के बनने की कहानी भी दिलचस्प है।





कैसे जल्दबाजी में बना ये गाना लिरिसिस्ट कुमार के यूट्यूब चैनल पर बता चुके हैं सुखबीर ने इस गाने के बनने की कहानी बताई थी। सुखबीर बताते हैं, 'यह गाना मेरे एल्बम में लास्ट गाना था और टाइम बहुत कम था। मैं स्टूडियो जा रहा था। मेरे मन में कुछ भी नहीं था। स्टूडियो पहुंचने तक दिमाग में धुन थी पर कोई लिरिक्स नहीं थी। मैंने बीएम कृष्णजी को फोन किया और सुरेश तोमरजी को पूछा कि कोई लिरिसिस्ट है? उन्होंने बताया, 'कुमार लड़का है, नया है और जलंधर से आपके शहर से है।' मैं भी जलंधर से हूं। मैंने सोचा कि नया राइटर है तो सोचा कि धीरे-धीरे सुनाते हैं। मैंने धुन बहुत धीमी स्पीड में सुनाई।





स्लो मोशन के हिसाब के लिरिक्स सुखबीर ने बताया कि उन्होंने बहुत स्लो मोशन में उनको धन गुनगुनाकर सुना दी। सुखबीर गुनगुना रहे थे साथ में कुमार लिख रहे थे। उन्होंने भी गाने के बोल लिख दिए। सुखबीर बोलते हैं, 'मैंने ऐसे ही गाना गा दिया। ध्यान से सुना नहीं। मुझे लगा कि मेरी मेलोडी के साथ ये बोल वैसे ही फिट हो रहे हैं जैसे हाथ में दस्ताना। मैंने ध्यान नहीं दिया के ये बहुत सैड सॉन्ग है। जब मैंने गाना रिकॉर्ड करके भेजा तो कुमारजी ने सुना कि टैम्पो तो बहुत फास्ट था और सब नाच रहे थे। उनका पहला रिएक्शन था, 'सुखबीर पाजी ने तो मेरा गाना खराब कर दिया, ये क्या बना दिया।'





गुस्सा हो गए थे कुमार सुखबीर ने बताया कि कुमार गुस्सा हो गए कि अब कभी साथ काम नहीं करेंगे ये गाना खराब कर देते हैं, उन्होंने सुखबीर का फोन भी नहीं उठाया। बाद में गाना सफल हो गया तो कुमार ने फोन करके कहा कि सुखबीर ने उनके लिखने का परसेप्शन बदल दिया। कुमार ने यह भी बताया कि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी तब ये गाना लिखा था। उन्होंने सुखबीर से 3 हजार रुपये मांगे थे।

क्यों थिरकने पर मजबूर होते हैं लोग गाने की बीट्स 145 बीएम के आसपास हैं। इसे हाई एनर्जी से जोड़कर देखा जाता है। साइकोलॉजिस्ट एमा ग्रे के मुताबिक, 145 बीपीएम बीट्स दिमाग का राइट हेमिस्फियर एक्टिवेट करता है जिससे बढ़िया क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। यह दिमाग को फ्रीज मोड से निकालकर एक्शन मोड में लाता है, इसी वजह से लोग गाना सुनकर थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं। इस बीट पर आपको एक्टिविटी भी आसान लगती है, मतलब आप कठिन फिजिकल वर्क आसानी से कर सकते हैं।





गाने की सैड लिरिक्स तारे गिन-गिन याद च तेरी मैं ता जागां रातां नू

रोक ना पावां अंखियां विचों गम दियां बरसातां नू

ओ हो हो...इशक तेरा तड़पावे

कल्ले मैनु तेरे बिन तां हर पल एह तन्हाई दा

डसे मैनु नागिन वांगू मौसम तेरी जुदाई दा

होये, कल्ले मैनु तेरे बिन तां हर पल एह तन्हाई दा

डसे मैनु नागिन वांगू मौसम तेरी जुदाई दा

इक पल वी मैं भुल ना पावां तेरियां मिठियां बातां नू

इक पल वी मैं भुल ना पावां तेरियां मिठियां बातां नू

रोक ना पावां अंखियां विचों गम दियां बरसातां नू

रोक ना पावां अंखियां विचों गम दियां बरसातां नू

ओ हो हो...इशक तेरा तड़पावे

दिल जलाके रोशन कित्ता मैं तां तेरियां राहवां नू

धुप्प लेहके मैं घलेया तेरे वल सुख दियां ठंडीयां छावां नू

होये, दिल जलाके रोशन कित्ता मैं तां तेरियां राहवां नू

धुप्प लेहके मैं घलेया तेरे वल सुख दियां ठंडीयां छावां नू

समझ ना पायी क्यों तू मेरे प्यार भरे जज़्बातां नू

समझ ना पायी क्यों तू मेरे प्यार भरे जज़्बातां नू

रोक ना पावां अंखियां विचों गम दियां बरसातां नू

रोक ना पावां अंखियां विचों गम दियां बरसातां नू