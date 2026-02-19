फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलने पर ट्रोल करने वालों को ऋचा चड्ढा का करारा जवाब, बोलीं- प्लीज कुछ...
ऋचा चड्ढा उन सेलेब्स में से हैं जो ट्रोल्स को करारा जवाब देने से पीछे नहीं हटती हैं। वह हमेशा अपनी बात रखती हैं। अब ऋचा ने फ्रांस के प्रेजिडेंट इमैनुएल मैक्रों से मिलने पर ट्रोलिंग करने वालों को करारा जवाब दिया है।
ऋचा चड्ढा हाल ही में एक इवेंट में पहुंचीं जहां वह फ्रांस के प्रेजिडेंट इमैनुएल मैक्रों से मिलीं। इस इवेंट में कई सेलेब्स आए थे। प्रेजिडेंट ने सेलेब्स के साथ फोटोज भी शेयर की थीं सोशल मीडिया पर और उन्हें लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा कहा था। ऋचा ने भी उनके पोस्ट को री पोस्ट किया था जिस पर एक्ट्रेस को काफी ट्रोल किया गया था। अब ऋचा ने ट्रोल्स को अपना करारा जवाब दिया है।
ऋचा ने क्या दिया ट्रोल्स को जवाब
एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘अगर किसी को इन्वाइट किया जाता है किसी से मिलने से तो आपको क्यों लूज मोशन हो जाते हैं। प्लीज कुछ बेहतर करें। अपनी ग्रोथ पर फोकस करें और आप देखेंगे कि किसी और से फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ राय रखने वाले फिल्म सितारों के साथ।’
क्यों मिले थे फ्रांस के प्रेजिडेंट सेलेब्स से
ऋचा ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए बताया था कि बॉलीवुड सेलेब्स का फ्रांस के प्रेजिडेंट से मिलना सिनेमा को लेकर दोनों देशों के बीच मौकों को और बड़ा करने का था। उन्होंने कहा था कि फ्रांस और भारत का अच्छा रिलेशनशिप है फिल्मों को प्रोड्यूस को लेकर और यह डिस्कशन उन डोर को और मजबूत करने के लिए था।
ऋचा ने इमैनुएल मैक्रों की तारीफ करते हुए उन्हें सबसे यंग प्रेजिडेंट भी कहा था। उन्होंने कहा कि वह ना सिर्फ अच्छे से मुद्दों को सुन रहे थे बल्कि जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हें ठीक करने का भी सोच रहे थे।
ऋचा को ट्रोल क्यों किया गया
दरअसल, जब इमैनुएल मैक्रों ने सेलेब्स के साथ फोटोज शेयर की थी तो उन्होंने कैप्शन में लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा कहा था। इसके बाद ट्रोल्स ऋचा की मौजूदगी को लेकर सवाल करने लगे। इसके बाद एक्ट्रेस को उनके पॉलिटिकल व्यूज को लेकर भी उन्हें ट्रोल किया गया।
ऋचा ने उनके साथ मीटिंग की फोटोज सोशल मीडिया पर भी शेयर की थीं और लिखा था, मिस्टर प्रेजिडेंट के साथ मिलकर काफी अच्छा लगा। थैंक्यू इंडिपेन्डेंट सिनेमा के फ्यूचर के लिए इतना इंट्रेस्ट दिखाने के लिए।
प्रोफेशनल लाइफ
ऋचा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट गर्ल्स विल भी गर्ल्स में नजर आई थीं। यह साल 2024 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा वह हीरामंडी द डायमंड बाजार में भी नजर आई थीं। अब वह अभी तो पार्टी शुरू हुई है में नजर आएंगी।
