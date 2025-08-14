richa chaddha says she is enjoying interfaith marriage in eid there is separate food for jains अली फजल के घर में ईद पर जैनों के लिए बनते हैं अलग से पकवान, ऋचा चड्ढा ने बताए उनसे शादी के फायदे, Bollywood Hindi News - Hindustan
ऋचा चड्ढा अली फजल के साथ इंटरफेथ शादी एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जब वह लखनऊ जाती हैं तो ईद में खूब मजे करती हैं। वहां अली की 90 साल की दादी सबको पान खिलाती हैं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 09:45 AM
ऋचा चड्ढा का मानना है कि अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी करना बायलॉजिकल दृष्टि से सही होता है। उन्होंने बताया कि अली से शादी करके उन्हें मजा आ रहा है। वह उनके धर्म की नई चीजें सीख रहे हैं। ऋचा ने बताया कि वह जब अली के घर लखनऊ जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वहीं सभी धर्म के लोग मिलकर ईद मनाते हैं। उनके यहां जैन लोगों के लिए अलग से खाना बनता है।

इंटरफेथ मैरिज है एक्साइटिंग

द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्रेसो के आठवें एडिशन में ऋचा चड्ढा ने अली फजल से इंटरफेथ मैरिज पर बात की। ऋचा बोलीं, 'मुझे इंटरफेथ मैरिज में मजा आ रहा है, यह एक्साइटिंग भी है। मुझे कई चीजें सीखने को मिल रही हैं। मेरे डैड पंजाबी हैं और मॉम बिहारी हैं। ये अपने आप में ही यूनीक कॉम्बिनेशन था, जब उन्होंने 80 के दशक में शादी की थी। अली और मैं तो बहुत सेकुलर, प्रोग्रेसिव और स्पिरिचुअल हैं, हम दूसरे धर्म के हिसाब से चीजें करते हैं क्योंकि यह बढ़िया रहता है।'

90 साल की दादी खिलाती हैं पान

ऋचा ने बताया कि उन्हें ईद पर अली के पैतृक घर लखनऊ जाना भी पसंद है। ऋचा ने बताया, 'सिर्फ मुस्लिम ही नहीं ईद पर बिरयानी और यखनी पुलाव खाने उनके यहां सब लोग आते हैं। वे जैन लोगों के लिए अलग तरह की डिशेज तैयार करते हैं, ये लोग सड़क के उस पार रहते हैं। उन्हें साथ बैठे देखना अच्छा लगता है और अली की 90 साल की दादी उनके लिए पान बनाती हैं। माहौल बहुत खुशनुमा होता है।'

पंजाबी कल्चर एंजॉय

ऋचा ने बताया कि अली दीवाली और भाई दूज जैसे सारे त्योहार मनाते हैं। ऋचा बोलीं, 'वह बहुत खुश थे, हाल ही में उन्होंने पंजाबी शादी में जमकर डांस किया।' ऋचा ने यह भी कहा कि अपनी कम्युनिटी के बाहर शादी करना बायलॉजिकल दृष्टि से भी अच्छा है।

