अली फजल के घर में ईद पर जैनों के लिए बनते हैं अलग से पकवान, ऋचा चड्ढा ने बताए उनसे शादी के फायदे

ऋचा चड्ढा अली फजल के साथ इंटरफेथ शादी एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जब वह लखनऊ जाती हैं तो ईद में खूब मजे करती हैं। वहां अली की 90 साल की दादी सबको पान खिलाती हैं।

ऋचा चड्ढा का मानना है कि अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी करना बायलॉजिकल दृष्टि से सही होता है। उन्होंने बताया कि अली से शादी करके उन्हें मजा आ रहा है। वह उनके धर्म की नई चीजें सीख रहे हैं। ऋचा ने बताया कि वह जब अली के घर लखनऊ जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वहीं सभी धर्म के लोग मिलकर ईद मनाते हैं। उनके यहां जैन लोगों के लिए अलग से खाना बनता है।

इंटरफेथ मैरिज है एक्साइटिंग द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्रेसो के आठवें एडिशन में ऋचा चड्ढा ने अली फजल से इंटरफेथ मैरिज पर बात की। ऋचा बोलीं, 'मुझे इंटरफेथ मैरिज में मजा आ रहा है, यह एक्साइटिंग भी है। मुझे कई चीजें सीखने को मिल रही हैं। मेरे डैड पंजाबी हैं और मॉम बिहारी हैं। ये अपने आप में ही यूनीक कॉम्बिनेशन था, जब उन्होंने 80 के दशक में शादी की थी। अली और मैं तो बहुत सेकुलर, प्रोग्रेसिव और स्पिरिचुअल हैं, हम दूसरे धर्म के हिसाब से चीजें करते हैं क्योंकि यह बढ़िया रहता है।'

90 साल की दादी खिलाती हैं पान ऋचा ने बताया कि उन्हें ईद पर अली के पैतृक घर लखनऊ जाना भी पसंद है। ऋचा ने बताया, 'सिर्फ मुस्लिम ही नहीं ईद पर बिरयानी और यखनी पुलाव खाने उनके यहां सब लोग आते हैं। वे जैन लोगों के लिए अलग तरह की डिशेज तैयार करते हैं, ये लोग सड़क के उस पार रहते हैं। उन्हें साथ बैठे देखना अच्छा लगता है और अली की 90 साल की दादी उनके लिए पान बनाती हैं। माहौल बहुत खुशनुमा होता है।'