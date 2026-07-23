छात्रों को लेकर जाने वाली पुलिस की वैन रोकने वाली रिया अहीर कौन है? इन फिल्मों में कर चुकी हैं काम
सोशल मीडिया पर एक लड़की की फोटो वायरल हो रही है जो अकेले डटकर पुलिस की वैन को रोकती हैं और छात्रों को सपोर्ट करने के लिए खड़ी रहीं।
दिल्ली के बाद अब कई अलग-अलग राज्यों में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। बुधवार को मुंबई में भी चेंबूर और शिवाजी पार्क में कई छात्र सड़क पर उतरे। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला, पुलिस की गाड़ी के सामने खड़े होकर अकेले उसे रोकती है। इसी पुलिस की वैन में पुलिस उन छात्रों को लेकर जा रही थी जो सड़क पर समर्थन के लिए थे। सब अब जानना चाहते हैं कि वह हैं कौन।
रिया ने अकेले पुलिस वैन रोकी
बता दें कि वह महिला और कोई नहीं बल्कि मॉडल और एक्ट्रेस रिया अहीर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिया ने कहा था कि वह 4.30 बजे शिवाजी पार्क गई थीं और तब उन्होंने देखा कि पुलिस वैन में प्रोटेस्टर्स को बिठाकर ले जा रहे हैं। उन्होंने जब देखा कि उन सभी को बिना मतलब के लेकर जा रहे हैं तो फिर वह वैन के सामने खड़ी हो गईं।
पुलिस से रिया ने की बहस
अहिर ने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स से उनकी बहस भी हुई। उन्होंने पुलिस से उन्हें ले जाने के लिए सवाल भी पूछे।
रिया ने कहा कि धर्मेंद्र आप आइए जस्टिस दीजिए
रिया का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वह बोल रही हैं कि मैं जानती हूं कि पुलिस वालों की क्या जॉब है, लेकिन वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं इसलिए मैंने उन्हें रोका। वो अपना काम नहीं करेंगे तो हम करेंगे। ना तो मैं स्टूडेंट हूं, ना किसान परिवार से, लेकिन मैं इनका सपोर्ट करने आई हूं। ना तो दलित हूं ना ओबीसी, लेकिन जो उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ किया वो गलत है।
रिया ने फिर धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कहा कि आओ आप जस्टिस दो, आप आइए, रिजाइन कीजिए और नहीं तो आप बच्चों से बात करिए और बताइए क्यों हुआ, कैसे हुआ।
अहिर ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, ‘बच्चों को भर तो लिया, अब कहां जाओगे।’
रिया हैं कौन
अब आपको बताते हैं कि आखिर रिया अहीर हैं कौन। रिया एक एक्टर, मॉडल और बिजनेसवुमन हैं। वह कई बार सोशल मीडिया पर सोशल या पॉलिटिकल मुद्दों पर अपनी बात रखती हैं। उनका अपना लग्जरी क्लोदिंग ब्रांड है रियासत। इसमें वह हैंडक्राफ्ट्स प्रीमियम गार्मेंट्स का बिजनेस करती हैं। वह कई म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी हैं।
रिया ने शॉर्ट फिल्म दीदी में भी काम किया है। यह एक गांव पर बनी सोशल ड्रामा फिल्म थी।
रिया की फोटो जोया ने की तारीफ
सोशल मीडिया पर फिलहाल रिया की काफी तारीफ हो रही है। इतना ही नहीं फिल्ममेकर जोया अख्तर ने तो उनकी फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसपर कई ने रिया की हिम्मत की तारीफ की है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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