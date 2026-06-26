'चुड़ैल का बदला' अपने ब्रैंड का नाम रखना चाहती थीं रिया चक्रवर्ती, बोलीं- नहीं मिल रही थीं फिल्में
Rhea Recalls Her Tough Time: रिया चक्रवर्ती ने अपनी क्लोदिंग ब्रैंड शुरू की है। उनकी ब्रैंड का नाम चैप्टर 2 है। हालांकि, रिया ने बताया कि वो अपनी ब्रैंड का नाम चुड़ैल का बदला या ब्लैक शीप रखना चाहती थीं।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक ने काफी कुछ झेला। अब रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर इस बारे में बात की। उन्होंने अपने बुरे वक्त को याद करते हुए बताया कि वो कैसा महसूस कर रही थीं। रिया ने बताया कि उनके और उनके भाई के पास कोई काम नहीं था। तो उन लोगों ने अपनी एक ब्रैंड शुरू करने का फैसला किया। रिया ने क्लोदिंग ब्रैंड शुरू की। उन्होंने इस ब्रैंड का नाम चैप्टर 2 रखा है। हालांकि, रिया ने बताया कि वो इस ब्रैंड का नाम चुड़ैल का बदला या ब्लैक शीप रखना चाहती थीं।
कैसे शुरू हुआ रिया का क्लोदिंग ब्रैंड चैप्टर 2
नेहा धूपिया और अंगद बेदी के व्लॉग डबल डेट पर रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने अपनी ब्रैंड चैप्टर 2 के लॉन्च को याद करते हुए बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में जेल से छूटने के बाद उनके पास कोई एक्टिंग ऑफर नहीं था। वहीं, शौविक के पास भी काम नहीं था। तब दोनों भाई-बहन ने एक ऐसी ब्रैंड बनाने का फैसला लिया जो दूसरों को सशक्त बना सके, और इसी सोच के साथ चैप्टर 2 की शुरुआत हुई।
रिया अपनी ब्रैंड का नाम क्या रखना चाहती थीं?
रिया ने बताया, मैं ब्रैंड का नाम चुड़ैल का बदला रखना चाहती थी। मैं इसको लेकर बिल्कुल श्योर थी और कूल टी-शर्ट और मर्चनडाइज बनाने का भी सोच लिया था। हर किसी ने मुझे इतना निगेटिव न होने की सलाह दी, लेकिन मैं कहती रही, ये निगेटिव नहीं है, मजेदार है। फिर मेरा नाम हुआ कि ब्रैंड का नाम ब्लैक शीप रखूं, मैंने ब्लैक शीप लिखे ब्रेसलेट भी बनवा लिए थे, क्योंकि इस वक्त हम वैसा ही महसूस कर रहे थे। हमें महसूस हो रहा था कि हम समाज के 'ब्लैक शीप' हैं।"
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया और उनके भाई पर गंभीर आरोप लगे थे। दोनों को जेल भी हुई थी। हालांकि, पिछले साल सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की और रिया को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। रिया चक्रवर्ती कई बार इस बारे में बात कर चुकी हैं कि कैसे इस पूरे मामले ने उनकी मेंटल हेल्थ पर असर डाला।
कैसे हुई थी सुशांत सिंह की मौत?
14 जून, 2020 को एक हैरान करने वाली खबर आई थी। एक्टर की लाश उनके कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी।सुशांत की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया था। सुशांत की मौत के बाद इंडस्ट्री में बवाल मच गया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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