भाई के 97% मार्क्स थे और उसे जेल हो गई...रिया चक्रवर्ती ने बोलीं, पिता-भाई को नहीं दे रहे थे जॉब
रिया चक्रवर्ती ने हाल ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद उनके भाई को किसी ने जॉब नहीं दी। पिता को भी चक्रवर्ती नाम होने की वजह से निकाल दिया। सोसाइटी ने भी स्वीकार नहीं किया था। इस घटना के बाद उन्होंने दूसरों पर निर्भर होने की जगह खुद का ब्रांड शुरू किया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती अब अपनी लाइफ का दूसरा चैप्टर जी रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड और ड्रग केस में नाम आने के बाद एक्ट्रेस और उनका परिवार पिछले कई साल मुश्किलों में रहे। एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उस केस की वजह से उनके छोटे भाई को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। पिता को भी जॉब पर नहीं रखा गया। सोसाइटी ने भी उन्हें नकार दिया था। ऐसे बुरे वक्त में परिवार ने एक दूसरे को संभाला और आगे आए। अब रिया खुद का एक कपड़ों का ब्रांड चला रही हैं। इसके साथ रियलिटी शोज का भी हिस्सा बनी हुईं हैं।
रिया चक्रवर्ती के भाई को नहीं मिली थी जॉब
फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड के लिए रिया चक्रवर्ती का घर का टूर दिया है। इस दौरान रिया ने फराह के सामने अपने खुद का ब्रांड खोलने के पीछे का कारण बताया। फराह खान ने रिया के ब्रांड की तारीफ करते हुए कहा कि चैप्टर 2 शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस पर रिया ने कहा 'मुझे डर लगता है, इतनी मुश्किल से चीजे ठीक हुई है तो डर ही लगता है।' फराह ने कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं, जो होना था हो गया। रिया ने बताया कि उन्होंने चैप्टर 2 ब्रांड क्यों शुरू किया। रिया कहती हैं 'मैंने और शोविक ने चैप्टर 2 इसलिए शुरू किया क्योंकि उसे कैट में 97% नंबर आए थे। हमारा 2020 में वो सब हुआ था जिस साल उसके 97% नंबर आए थे और वो मेरे साथ अरेस्ट हो गया। तो इस बीच उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया। हम फीस पे कर चुके थे। उसको IIM मिल चुका था। वो जेल चला गया तो ट्राइमेस्टर निकल गया।’
रिया के पापा को भी सरनेम की वजह से नहीं दी जॉब
रिया ने आगे बताया कि जब वो जेल से बाहर आए तो घर पर खाली बैठे थे। उन्हें सोसाइटी ने नकार दिया था। उनके भाई को जॉब नहीं मिली। पिता को एक अच्छी जॉब मिली थी लेकिन वो नाम की वजह से चली गई। रिहा ने आगे कहा, ‘शोविक को जॉब तक नहीं मिल रही थी। मतलब कोई भी उसे जॉब देने के लिए तैयार नहीं था। पापा को एक बड़े हॉस्पिटल में एक बड़ी जॉब मिल रही थी एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट की। उन्हें सरनेम के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि सॉरी सर रिया चक्रवर्ती के पापा हैं। उसके बाद हमने सोचा की अब बस बहुत हुआ। अब लोगों पर निर्भर नहीं होना। अपना खुद का कुछ शुरू करते हैं।’ इसके बाद रिया और उनके भाई शोविक ने अपना कपड़ों का ब्रांड चैप्टर 2 शुरू किया।
रिया चक्रवर्ती अब रियलिटी शो में नजर आ रही हैं
रिया अपने भाई शोविक के साथ कपड़ों के ब्रांड को चला रही हैं। इसके साथ ही उन्हें एकाध रियलिटी शोज में भी देखा गया था। अब रिया ट्रेटर सीजन 2 कर रही हैं। रिपोर्ट की मानें तो उनके भाई शोविक बिग बॉस 20 में नजर आ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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