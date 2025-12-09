एग फ्रीजिंग के लिए गायनोकॉलोजिस्ट के पास गईं रिया, बोलीं- बॉडी चाहती बच्चे, लेकिन...

Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
रिया चक्रवर्ती का कहना है कि वह अब एग फ्रीजिंग के बारे में सोच रही हैं। इतना ही नहीं वह इसके लिए गायनोकॉलोजिस्ट के पास भी गई थीं। उन्होंने इसको लेकर अपनी सोच के बारे में भी बताया।

Dec 09, 2025 07:10 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
रिया चक्रवर्ती अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ के बारे में भी खुलकर बात करती हैं। अब रिया ने महिलाओं के कुछ अहम पर्सनल फैसलों पर बात की जैसे शादी, मदरहुड जिसको लेकर सोसाइटी में काफी डिस्कशन भी होता है। रिया ने बताया कि वह अब अपने एग फ्रीजिंग का सोच रही हैं और इसके लिए उन्होंने गायनोकॉलोजिस्ट से भी बात की है।

क्या बोलीं रिया

रिया ने अपने पॉडकास्ट में कहा, 'मैं 33 साल की हूं और हाल ही में मैं गायनोकॉलोजिस्ट के पास गई एग फ्रीजिंग के लिए। मैं सोच रही हूं ऐसा करने के लिए।'

कभी-कभी हो जाती हैं कन्फ्यूज

रिया ने आगे कहा, ‘यह काफी अजीब चीज होती है। आपकी बॉडी क्लॉक बोलती है कि आपको बच्चे चाहिए, लेकिन आपका दिमाग बोलता है कि आप खुद अभी बच्चे हो। आपका ब्रांड, आपका बिजनेस और फिर आपको बेबी भी संभालना होगा।’

बता दें कि इससे पहले ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू के दौरान रिया ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि शादी की कोई सही उम्र होती है और वह लाइफ में बाद में शादी भी कर सकती हैं। उन्होंने यह भी सवाल किया था कि क्यों सोसाइटी में शादी और बच्चे को लेकर प्रेशर होता है।

रिया ने एग फ्रीजिंग को लेकर भी कहा था कि उनके हिसाब से वह इस प्रोसेस को रोमांटिक एंगल से नहीं देखती हैं। उनके हिसाब से ये प्रोसेस फिजिकली चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन महिलाओं को इस बारे में सोचना होगा क्योंकि ये ऑप्शन अवेलेबल है।

रिया ने कहा था कि उनके कई दोस्तों ने तो 20 या 30 की उम्र में एग फ्रीजिंग करवाए थे और खुद को लेकर उन्होंने कहा था कि उन्हें अभी अपने करियर पर फोकस करना है, फैमिली स्टार्ट करने से पहले।

