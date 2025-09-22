सुशांत सिंह राजपूत केस में बेल मिलने पर रिया चक्रवर्ती ने किया था नागिन डांस, परिवार के लिए थीं खुश

सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में जेल गई रिया ने बताया कि बेल मिलने पर उन्होंने साथियों के कहने पर नागिन डांस किया था। वो उस पल को उन महिलाओं के साथ बिताना चाहती थीं जो उनकी नजर में बेगुनाह थीं।

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के दौरान एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। एक्ट्रेस ने ड्रग समेत कई आरोपों में 28 दिन जेल में बिताए थे। जेल में रहने के दौरान उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक्ट्रेस ने वहां बनाए रिश्तों को खास बताया। अब रिया ने बताया है जिस दिन उन्हें बेल मिली तो उन्होंने नागिन डांस किया था। ये डांस उन्होंने जेल में बंद अपनी साथी महिलाओं की मांग पर किया था।

रिया का नागिन डांस NDTV से बातचीत के दौरान रिया ने बताया कि जब उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से 28 दिन बाद बेल मिली थी तो उन्होंने जेल में बंद अपनी साथी महिलाओं की डिमांड पर उनके लिए नागिन डांस किया था। उन्होंने कहा, “लोगों ने मुझसे उनके लिए डांस करने को कहा। मैंने अपनी बेल वाले दिन नागिन डांस किया। मैंने सोचा कि पता नहीं मैं उनसे अगली बार कब मिलूंगी और अगर मैं उन्हें खुशी का एक पल दे सकती हूं, तो क्यों न दूं? अंडर ट्रायल जेलों में ज्यादातर औरतें बेगुनाह और निराश होती हैं।”

परिवार के लिए थीं खुश रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें सीबीआई से क्लीन चिट मिली तो वो खुश नहीं थीं। उन्हें सिर्फ अपने पेरेंट्स की इज्जत के लिए अच्छा लग रहा था। उन्होंने बताया कि उस बुरे पल में उन्होंने और उनके परिवार ने जो झेला है उसे वो कभी नहीं भूल सकते। ये जिंदगी भर के लिए एक निशान है।