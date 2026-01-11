सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद की स्थिति याद कर इमोशनल हुईं रिया चक्रवर्ती, बोलीं-घर में मंदिर नहीं…

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपने नए पॉडकास्ट में गर्ल गैंग के साथ सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद की स्थिति पर बात की। एक्ट्रेस ने बताया कैसे मुश्किल दौर में उनकी गर्ल गैंग उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती अब फिल्मों में दूर यूट्यूब पर पॉडकास्ट करती नजर आ रही हैं। हाल में एक्ट्रेस ने अपने दोस्त के साथ जिंदगी के सबसे बुरे दौर के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उनकी सहेलियों ने सबसे बुरे दौर में उनकी मदद की थी। इन्हीं की वजह से एक्ट्रेस का परिवार उस बुरे दौर से से बाहर निकल पाया। रिया ने ये भी बताया कि उनके पिता मंदिर की जगह इन लड़कियों की तस्वीर अपने घर में लगाना चाहते हैं जिनकी वजह से वो बच पाए। यहां रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद की स्थिति के बारे में बात करती दिख रही हैं।

सुशांत की डेथ के बाद रिया को ठहराया था दोषी 14 जून 2020 को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की खबर ने फैंस समेत इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था। इस मामले में एक्टर के परिवार ने रिया चक्रवर्ती को दोषी ठहराया था। बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था। रिया ने करीब 1 महीने का समय जेल में बिताया था। हालांकि, इस मामले में साल 2025 में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। रिया ने हाल के अपने पॉडकास्ट में इस घटना जिक्र किया है। एक्ट्रेस कहा कि उस मुश्किल समय में उनकी सहेलियों ने उन्हें और उनके परिवार को बचा लिया।

सहेलियों संग बात कर इमोशनल हो गई रिया

रिया चक्रवर्ती ने अपने पॉडकास्ट चैप्टर 2 में अपनी गर्ल गैंग को गेस्ट के तौर पर बुलाया था। एक्ट्रेस ने कहा कि 2020 उनके लिए सबसे मुश्किल समय था। इस दौरान अनुषा दांडेकर इमोशनल हो जाती हैं। रिया कहती हैं कि अगर ये रोएगी तो मैं भी मैं भी रोने लगूंगी। रिया कहती है।2020 मेरे जीवन का सबसे मुश्किल समय था। जैसे मेरे पापा कहते हैं कि अगर ये लड़कियां नहीं होतीं तो हम कभी बच नहीं पाते। हमें अपने घर में मंदिर नहीं इन लड़कियों की तस्वीर लगानी चाहिए।

