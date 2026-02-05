सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद काम पर लौटीं रिया चक्रवर्ती, बोलीं-वही लड़की हूं जो...

संक्षेप: रिया चक्रव्रती की एक बार फिर काम में वापसी हो रही है। 7 साल बाद सेट पर लौटकर रिया काफी खुश हैं और उन्होंने एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है जोशल मीडिया पर।

रिया चक्रवर्ती 7 साल बाद नेटफ्लिक्स के शो फैमिली बिजनेस से एक्टिंग में वापसी कर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन और केस के बाद अब रिया वापसी कर रही हैं। रिया अपने कमबैक से काफी खुश हैं और अब 7 साल बाद सेट पर वापसी करने के बाद रिया काफी खुश हैं और उन्होंने फैंस के साथ एक इमोशनल मैसेज शेयर किया है।

रिया ने कहा सेट पर लौटना सपना जैसा था रिया ने वीडियो शेयर किया और अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए कहा कि 7 साल, ये सच में काफी अजीब फीलिंग है। मैंने कभी नहीं सोचा था दोबारा एक्टिंग करूंगी। ये सपने जैसा है, है न? ये मेरा सपना था जब मैं 17 साल की थी और फिर वो सब हुआ और मुझे काम मिलना बंद हो गया और फिर मैंने अपने सपने को जीना बंद कर दिया और अब वापस आ रही हूं, लेकिन काफी कुछ बदल गया है क्योंकि अब आपका अलग करियर है और अब ये आपके लिए उतना मतलब नहीं है जितना पहले था, लेकिन कहीं न कहीं ये अब भी उससे ज्यादा है जो कभी था।

एक हिस्सा मूव ऑन हुआ, लेकिन एक अब भी रुका है वीडियो शेयर कर रिया ने लिखा, ‘7 साल हो गए जब मैं लास्ट सेट पर गई थी...लेकिन मैं वही लड़की हूं जो 17 साल की उम्र में बॉम्बे आई थी एक्टर बनने के लिए। मेरा एक हिस्सा मूव ऑन कर गया है, लेकिन मेरा एक हिस्सा अब भी रुका है और इंतजार कर रहा है। अब मैं यहां हूं अपने चैप्टर 2 में। यही लाइफ है जो आपको कुछ देती है जबकि आपका प्लान कुछ और होता है।’

लोगों के रिएक्शन रिया के इस पोस्ट पर फैंस खूब कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा कि आप ये सब डिजर्व करते हो। एक ने लिखा आपको बहुत बधाई रिया...सुपर हैप्पी और आपके लिए काफी एक्साइटेड हूं। वहीं एक ने लिखा कि आपको आगे खूब सक्सेस और खुशियां मिले।

रिया का करियर रिया के बारे में बता दें कि उन्होंने अपना करियर बतौर वीडियो जॉकी शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म तुनीगा-तुनीगा में काम किया। इसके बाद उन्होंने मेरे डैड की मारुति, सोनाली केबल, बैंक चोर और हाफ गर्लफ्रेंड में काम किया, लेकिन जलेबी फिल्म से उन्हें ज्यादा पहचान मिली। वहीं लास्ट फिल्म उनकी चेहरे थी जो साल 2019 में रिलीज हुई थी।

बता दें कि 2020 में सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने रिया को कस्टडी में ले लिया था। हालांकि बाद में उन्हें बेल पर रिहा कर दिया था। रिया ने बताया था कि इस केस के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। वहीं 2023 में शो एमटीवी रोडीज कर्म या कांड के जरिए उन्होंने टीवी पर वापसी की।