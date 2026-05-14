दिलजीत दोसांझ नहीं हैं भारतीय नागरिक; रिपोर्ट्स में दावा, इस देश की ली है नागरिकता
दिलजीत दोसांझ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दिलजीत भारत के नागरिक नहीं हैं। उन्होंने साल 2022 में दूसरे देश की नागरिकता ली थी।
पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के बारे में चौंका देने वाला दावा किया जा रहा है। सामने आई मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि दिलजीत भारत के नागरिक नहीं हैं। उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। अब इस खुलासे के बाद पंजाब की राजनीति में उनके संभावित प्रवेश को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी विराम लगता नजर आ रहा है।
दिलजीतन ने किस देश की नागरिकता ली है?
ये दावा 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट में किया गया है। लिखा है-
1. दिलजीत ने चार साल पहले यानी साल 2022 में अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली थी और तभी से वह अमेरिकी पासपोर्ट पर ट्रेवल कर रहे हैं।
2. सितंबर 2022 से दिलजीत भारतीय ई-वीजा पर भारत आ रहे हैं। उनके पास 'ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया' (OCI) कार्ड भी नहीं है।
3. उनका आखिरी भारतीय पासपोर्ट 2018 में मुंबई से जारी हुआ था। इससे पहले उनका एक पासपोर्ट जाम्बिया (Zambia) से भी जारी होने की बात कही जा रही है।
4. नागरिकता लेते समय दिलजीत ने कैलिफोर्निया स्थित अपने पांच बेडरूम वाले बंगले को स्थायी निवास के रूप में दर्ज कराया था। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी, संदीप कौर भी अमेरिकी नागरिक बताई जा रही हैं।
क्या दिलजीत अब लड़ पाएंगे चुनाव?
भारत के संविधान के अनुसार, केवल भारतीय नागरिक ही चुनाव लड़ सकते हैं या राजनीतिक पद संभाल सकते हैं। मतलब साफ है, अगर दिलजीत पंजाब की राजनीति में उतरना चाहते हैं, तो उन्हें फिर से भारतीय नागरिकता लेनी होगी। हालांकि, भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 6 के तहत, किसी विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता पाने के लिए कम से कम 12 साल तक भारत में रहना अनिवार्य है।
राजनीति में आने के सवाल पर दिलजीत का जवाब
दिलजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा था, ‘कदो वी नहीं... मेरा काम एंटरटेन करना है। मैं अपनी फील्ड में बहुत खुश हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।’
भगवंत मान का तंज
इस पूरे मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे दिलजीत पर राजनीति में आने का दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा दिलजीत की फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल करना चाहती है।
दिलजीत की अपकमिंग फिल्म
दिलजीत जल्द ही इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ में नजर आएंगे। ये बॉलीवुड फिल्म है और इस फिल्म में दिलजीत के साथ वेदांग रैना, शरवरी वाघ और नसीरुद्दीन शाह भी दिखाई देंगे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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