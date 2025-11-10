Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRenuka shahane slams those who trolls Aishwarya rai for her looks or outfits says please mat kariye ye
ऐश्वर्या राय को उलटा-सीधा बोलने को रेणुका शहाणे ने फटकारा, बोलीं- बच्चा पैदा करने के बाद भी…

ऐश्वर्या राय को उलटा-सीधा बोलने को रेणुका शहाणे ने फटकारा, बोलीं- बच्चा पैदा करने के बाद भी…

संक्षेप: ऐश्वर्या राय को ट्रोल करने वालों को रेणुका शहाणे ने जमकर सुनाई है। उनका कहना है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की महिलाओं को लोग बहुत जज करते हैं। लोगों को हमेशा उनसे स्लिम-ट्रिम रहने की उम्मीद रहती है।

Mon, 10 Nov 2025 12:38 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऐश्वर्या राय को उनके कपड़ों और लुक्स के लिए ट्रोल करने वालों को रेणुका शहाणे ने तगड़ा जवाब दिया है। रेणुका का कहना है कि उन्होंने इतने बार देश का मान बढ़ाया और अभी भी कर रही हैं, क्या लोगों को इसका लिहाज नहीं रखना चाहिए। रेणुका बोलीं कि बच्चे पैदा करने के बाद भी लोग चाहते हैं कि एक्ट्रेस छरहरी रहे। अगर कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है तो लोगों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुंह बंद रखिए

रेणुका शहाणे जूम से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने ऐश्वर्या की बॉडी शेमिंग पर गुस्सा निकाला। रेणुका बोलीं, 'क्या हमें इतने साल तक लगातार उनके अचीवमेंट्स की तारीफ नहीं करनी चाहिए? किसी बड़ी कंपनी को एक मिनट भी नहीं लगता आपको निकालने में। वह इतने साल से कंपनी की ब्रैंड ऐंबेस्डर हैं और हमें लगातार रिप्रेजेंट कर रही हैं। हम क्या सोच रहे हैं, 'ओह इसने ये पहना तो ये ठीक नहीं था।' प्लीज मत करिए, अगर आपके पास कुछ अच्छा बोलने को नहीं है तो मुंह बंद रखिए।'

एक्ट्रेसस को किया जाता है जज

रेणुका ने यह बात मानी की इंडस्ट्री में अक्सर फीमेल एक्ट्रेसस को काफी प्रेशर झेलना पड़ता है। वह बोलीं, 'सोशल मीडिया के आने के बाद, अलग ही दुनिया हो गई है अब तो। कहर हो गया गया है, इतना जजमेंट लेके जीना, इतना प्रेशर लेके जीना... एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है, खासकर महिला एक्टर्स के लिए। मां बन जाती हैं, उसके बाद उम्मीद है कि आप वैसी ही छरहरी हों।'वर्क फ्रंट पर बात करें तो रेणुका शहाणे रीसेंटली मराठी फिल्म देवमानुस में नजर आई थीं।

ये भी पढ़ें:रेणुका शहाणे ने बताया आशुतोष राणा ने क्यों की थी उनसे शादी, वजह है इंट्रेस्टिंग
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Renuka Shahane Aishwarya Rai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।