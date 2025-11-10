ऐश्वर्या राय को उलटा-सीधा बोलने को रेणुका शहाणे ने फटकारा, बोलीं- बच्चा पैदा करने के बाद भी…

संक्षेप: ऐश्वर्या राय को ट्रोल करने वालों को रेणुका शहाणे ने जमकर सुनाई है। उनका कहना है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की महिलाओं को लोग बहुत जज करते हैं। लोगों को हमेशा उनसे स्लिम-ट्रिम रहने की उम्मीद रहती है।

ऐश्वर्या राय को उनके कपड़ों और लुक्स के लिए ट्रोल करने वालों को रेणुका शहाणे ने तगड़ा जवाब दिया है। रेणुका का कहना है कि उन्होंने इतने बार देश का मान बढ़ाया और अभी भी कर रही हैं, क्या लोगों को इसका लिहाज नहीं रखना चाहिए। रेणुका बोलीं कि बच्चे पैदा करने के बाद भी लोग चाहते हैं कि एक्ट्रेस छरहरी रहे। अगर कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है तो लोगों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए।

मुंह बंद रखिए रेणुका शहाणे जूम से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने ऐश्वर्या की बॉडी शेमिंग पर गुस्सा निकाला। रेणुका बोलीं, 'क्या हमें इतने साल तक लगातार उनके अचीवमेंट्स की तारीफ नहीं करनी चाहिए? किसी बड़ी कंपनी को एक मिनट भी नहीं लगता आपको निकालने में। वह इतने साल से कंपनी की ब्रैंड ऐंबेस्डर हैं और हमें लगातार रिप्रेजेंट कर रही हैं। हम क्या सोच रहे हैं, 'ओह इसने ये पहना तो ये ठीक नहीं था।' प्लीज मत करिए, अगर आपके पास कुछ अच्छा बोलने को नहीं है तो मुंह बंद रखिए।'