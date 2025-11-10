रेणुका शहाणे को शादीशुदा प्रोड्यूसर ने दिया था शॉकिंग प्रपोजल, महीनेभर साथ रहने के बदले पेमेंट
संक्षेप: रेणुका शहाणे ने बताया कि इंडस्ट्री में जब लोग आपको मोलेस्ट करने की कोशिश करें और आप शिकायत कर दो तो और परेशान किया जाता है। उन्हें एक बार एक शादीशुदा प्रोड्यूसर ने काफी अजीब ऑफर दिया था जिसे सुनकर उनकी मां भी दंग रह गई थीं।
रेणुका शहाणे इंडस्ट्री में लंबा वक्त गुजार चुकी हैं। उन्होंने बताया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में महिलाओं को कितनी दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं। रेणुका ने अपने साथ हुई एक घटना बताई जिसमें प्रोड्यूसर ने उन्हें महीने भर साथ रहने का ऑफर दिया था। रेणुका की मां यह प्रपोजल सुनकर दंग रह गई थीं। उन्होंने बताया कि रवीना टंडन ने भी एक बार बताया था कि हिरोइनें आउटडोर शूटिंग पर अपना कमरा बदल लेती थीं ताकि रात में कोई दरवाजा खटखाने ना आ जाए।
प्रोड्यूसर ने दिया अजीब ऑफर
क्या उनके साथ कभी सेक्सिस्ट घटना हुई या किसी ने अभद्रता की? इस पर रेणुका ने जवाब दिया, 'एक प्रोड्यूसर आए थे बहुत साल पहले। मेरे घर पर ही आए थे। उन्होंने तो प्रपोजल ही रख दिया, मैं मैरीड हूं लेकिन आप मेरी ब्रैंड ऐंबेसडर बनेंगी। कुछ साड़ी वगैरह के प्रोड्यूसर थे। कैंपेन होगा। मैं आपको हर महीने इतना स्टाइपेंड दूंगा और हम साथ रहेंगे। मेरी मॉम हैरान थीं। हम एक-दूसरे की ओर देख रहे थे।'
ना कहने पर बदला लेते हैं लोग
रेणुका बोलीं, इस घटना के बाद से वो कैंपेन मेरे हाथ से...जाहिर सी बात है मैं ही नहीं करना चाहती। दूसरी बात वो कैंपेन वो आदमी किसी और के पास लेकर गया होगा। जो भी था, बात आई-गई हो गई। कभी-कभी होता है कि अगर आपने किसी इंसान को ना कह दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो वो बदला लेने पर उतर आता है फिर वो दूसरे से कहता है क इनको मत लो। ऐसा होता है। मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। यह बहुत सच्चा डर है कि ऐसा हो सकता है।
बताया आउटडोर शूट्स का काला सच
रेणुका बोलीं कि सेट पर किसी ने मोलेस्ट करने की कोशिश कीऔर आपने सीनियर से शिकायत की तो या तो आपको निकाला जाएगा। या इकट्ठा होकर आपको और भी तरह से परेशान करते हैं। आपको पैसे नहीं मिलते, अगर आप बीच में निकल जाओ। रेणुका ने रवीना टंडन का उदाहरण देकर बताया, उनके जैसी बड़ी हिरोइन, वह इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने बताया कि आउटडोर शूटिंग में हम लोग रोज कमरा बदलते थे ताकि किसी को पता ना चले कि कौन किस कमरे में है। ताकि लोग आकर दरवाजा ना खटखटाएं या कोई दिक्कत ना करें। अगर कोई पावरफुल इंसान जैसे हीरो या प्रोड्यूसर इस पर उतर आए कि हम खटखटाए ही जा रहे हैं तो कोई कैसे नहीं खोलेगा दरवाजा।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।