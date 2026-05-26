आशुतोष राणा को लगा था 2 दिन नहीं चलेगा रेणुका शहाणे से रिश्ता, दोबारा रचाई शादी
आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे ने शादी के 25 साल पूरे होने पर एक-दूसरे को दोबारा जयमाला पहनाई। एक वक्त था जब उन्हें लगता था कि सादी दो दिन भी नहीं चलेगी।
रेणुका शहाणे और आशुतोष राणा को लोग एक प्यारे कपल के रूप में देखते हैं। उन्होंने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर दोबारा जयमाला पहनाई। इस सेलिब्रेशन के वीडियोज और फोटोज वायरल हैं। लोग इन पर प्यार बरसा रहे हैं। इन्हें परफेक्ट कपल बोल रहे हैं। पर आशुतोष बता चुके हैं कि एक वक्त था जब उन्हें लगता था कि शादी दो दिन भी नहीं चलेगी। आज बात करते हैं उनकी इंट्रेस्टिंग लव स्टोरी पर।
25 साल पूरे होने पर आशुतोष का पोस्ट
आशुतोष राणा ने एक लंबा पोस्ट लिखा है। वह लिखते हैं, 'आनंद से पूर्ण समय तेजी से बीत जाता है, उसके गुजरने का पता ही नहीं चलता, लगता है जैसे कल की बात थी। देखते ही देखते आज मेरे और परमप्रिय रेणुका जी के विवाह के 25 वर्ष पूर्ण हो गए।
दांव लगाना सीख लो...
आदरणीय रेणुका जी के साथ बीते 25 वर्षों के अनुभव के आधार पर कहता हूं कि विवाह एक दूसरे के व्यक्तित्व को बदलने का नहीं बल्कि एक दूसरे के व्यक्तित्व को बढ़ाने, परिष्कृत करने का कार्य करता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी का एक दूसरे के लिए मात्र प्रेम ही नहीं अपितु परस्पर सम्मान भी आवश्यक होता है। विवाह एक-दूसरे के निस्तार और विस्तार में सहायक होने वाली दिव्य घटना है जो स्त्री और पुरुष को यह समझाने में सहायक होती है कि 'आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया आपकी। दांव लगाना सीख लो तो सारी दुनिया आपकी'जिस स्थान पर दो नदियां आपस में मिलती हैं जहां उनका संगम होता है वह स्थान पवित्र तीर्थ माना जाता है। वैसे ही वर्णाश्रम व्यवस्था में गृहस्थाश्रम भी तीर्थ की भांति होता है। क्योंकि विवाह के पश्चात दो भिन्न चेतनाएं अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे से सदा के लिए अभिन्न हो जाती हैं उनका द्वैत भाव समाप्त होकर अद्वैत में रूपांतरित हो जाता है।
बनी रहे कृपा
परमपूज्य गुरुदेव भगवान दद्दाजी की कृपा, माता-पिता, परिजनों के आशीर्वाद एवं स्नेही मित्रों की शुभकामना-सद्भावना ही हमारे जीवन का आधेय है। मैं उस परमसत्ता के प्रति अनुग्रह के भाव से भरा हुआ हूं जिसने मुझे और परमप्रिय रेणुका जी को अपनी जीवन यात्रा में एक दूसरे का सहगामी, अनुगामी और अग्रगामी बनने का अवसर प्रदान किया। कृपा बनी रहे, सादर।
रेणुका शहाणे की दूसरी शादी
आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे की प्रेम कहानी थोड़ी हटके है। रेणुका की पहली शादी असफल रही तो वह दोबारा शादी से डरी हुई थीं। आशुतोष के व्यवहार से रेणुका के मन के डर दूर हुए। लल्लनटॉप से बातचीत में वह बता चुके हैं कि उन्हें रेणुका के साथ डेट करते हुए कुछ दिन बीते थे और पिता ने सलाह दी कि शादी की बात कर लेनी चाहिए। आशुतोष राणा ने अपने पिता को बताया कि उनके विचार नहीं मिलते और शादी शायद दो दिन भी ना चले। आशुतोष ने बताया कि वह दोनों शादी नहीं करना चाहते थे बस दोस्त की तरह एक-दूसरे से कमिटेड थे। उन्हें लग रहा था कि शादी के बाद वह बदल जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
शादी के लिए मजेदार वजह
आशुतोष राणा के गुरु ने भी रेणुका को बहू के रूप में चुना था। जब वह रेणुका का हाथ मांगने गई तो उनकी मां यह सुनकर हैरान थी। वह बोलीं कि गुरुजी ने कहा है, इसलिए शादी करनी है? रेणुका की मां को इस बात की भी चिंता थी कि आशुतोष राणा का परिवार बड़ा था जिसमें 12 लोग थे। रेणुका बता चुकी हैं कि उन्हें आशुतोष राणा के साथ करने का लालच यह था कि वह बच्चे चाहती थीं। उन्हें स्टेबल फैमिली चाहिए थी। रेणुका को लगता था कि आशुतोष राणा बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं तो उनके बच्चों का पिता वैसा ही होना चाहिए।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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