अमिताभ के लिए वेजीटेरियन बन गई थीं रेखा, ऋषि कपूर की शादी में थी एक्ट्रेस के मांग में भरे सिंदूर की चर्चा

अमिताभ बच्चन और रेखा का रिश्ता हमेशा विवादों में रहा है। अब इनके रिश्ते पर वरिष्ठ पत्रकार पूजा सामंत ने बात की है। उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन के प्यार में रेखा वेजीटेरियन बन गई थीं।

70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच कथित रिश्ते की खबरें बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुर्ख़ियों में से एक रहीं। उस दौर में ये लव ट्रायंगल फिल्मी गलियारों से लेकर अखबारों और मैगज़ीन्स तक लगातार चर्चा का विषय बना रहा। भले ही इन कहानियों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन आज भी लोग जानना चाहते हैं कि असलियत में हुआ क्या था और जया का इस पूरे मामले में रुख कैसा रहा। अब पत्रकार पूजा सामंत ने एक इंटरव्यू में इस किस्से को फिर से ताजा कर दिया है।

पत्रकार पूजा ने रेखा और अमिताभ के रिश्ते पर कही ये बात पूजा सामंत ने हिंदी रश से बातचीत में कहा कि रेखा और अमिताभ के बीच एक तरह का आकर्षण जरूर रहा होगा, लेकिन इसे वह प्यार नहीं मानतीं क्योंकि अमिताभ पहले से शादीशुदा थे। पूजा के अनुसार, रेखा ने अमिताभ को प्रभावित करने के लिए यहां तक कि वेजीटेरियन बनना भी अपना लिया था। उन्होंने आगे दावा किया कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में जब रेखा सिंदूर लगाकर पहुंचीं तो माहौल और बिगड़ गया और उस दिन दूल्हा-दुल्हन से ज्यादा कैमरे रेखा पर टिके रहे।

जया के घर डिनर पूजा ने एक दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए बताया कि जया ने एक बार रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया था। उस शाम विदाई के वक्त जया ने यह इशारा साफ कर दिया कि वह ‘मिसेज़ बच्चन’ हैं और हमेशा रहेंगी। इसके बाद ही अमिताभ और रेखा ने साथ काम करना लगभग बंद कर दिया।