'अमिताभ जल रहे होंगे...', हेलन की बर्थडे पार्टी में लुक को लेकर चर्चा में आईं रेखा, देखते रह गए पैप्स

Fri, 21 Nov 2025 10:04 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा अपने जाने की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थी। 71 साल की उम्र में भी रेखा अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज करती हैं। पार्टी हो या कोई फिल्मी इवेंट रेखा हर महफिल में चार चांद लगा देती हैं। पैपराजी भी रेखा को अपने कैमरे में कैद करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देती हैं। रेखा फैंस के साथ-साथ अपने पैप्स की भी फेवरेट हैं। इसी बीच एक बार फिर से रेखा अपने लुक और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में आई हैं।

लुक पर फिर फिदा हुए फैंस

दरअसल, डांसिंग डीवा हेलन आज यानी 21 नवंबर को 87 साल की हो जाएंगी। उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य मुंबई में एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी के लिए इकट्ठा हुए। हेलन की बर्थडे पार्टी में रेखा ने भी शिरकत की। इस दौरान रेखा ने अपने लुक से एक बार फिर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। लुक की बात करें तो इस दौरान रेखा ब्लैक जंपसूट में दिखीं, जिसे उन्होंने ब्लू जैकेट और अपने स्टेटमेंट ब्लैक शेड्स के साथ एक्सेसराइज किया।

अमिताभ देखकर देख के जल रहे होंगे

पैपराजी को देख रेखा शानदार पोपोज दिया। यही नहीं रेखा ने एक फोटोग्राफर से कैमरा लेकर उनके लिए एक तस्वीर भी क्लिक की। रेखा का यही अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आता है। इस पर जमकर फैंस के कमेंट्स आ रहे हैं। इस पर कमेंट कर एक यूजर ने लिखा, 'क्वीन हमेशा की तरह पॉजिटिविटी फैला रही हैं। उनके पीछे का गार्ड बस उनके साथ रहकर खुश है।' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'सुपर एनर्जेटिक, मैं चाहती हूं कि जब मैं उनकी उम्र की हो जाऊं तो वैसी ही एनर्जी में रहूं।' एक ने मस्ती में कमेंट करते हुए लिखा, 'अमिताभ देखकर देख के जल रहे होंगे।' ऐसे कई और कमेंट्स आ रहे हैं।

