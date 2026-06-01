रेखा का इस विलेन से है फैमिली कनेक्शन, रिश्ते में एक दूसरे के बहुत खास लगते हैं दोनों, जानिए
बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा और एक्टर तेज सप्रू के बीच पारिवारिक रिश्ता है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। दोनों ने साथ एकाध फिल्मों में काम भी किया है उनके परिवार के कनेक्शन के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता।
बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा 60 के दशक से पहले से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं। एक्ट्रेस ने अपनी फिल्मों और एक्टिंग टैलेंट से दुनिया भर में अलग पहचान बनाई। रेखा अपनी फिल्मों के अलावा लव लाइफ को लेकर भी खबरों में बनी रहीं। लेकिन उनकी पारिवारिक जिंदगी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। आप जानते हैं कि फिल्मों में विलेन वाले किरदार निभाने वाले एक्टर तेज सप्रू का एक्ट्रेस रेखा के साथ पारिवारिक रिश्ता है। दोनों इस खास कनेक्शन की वजह से एक दूसरे के रिश्तेदार हैं।
रेखा का परिवार
एक्ट्रेस रेखा और तेज सप्रू के बीच का रिश्ता समझने से पहले एक्ट्रेस की मां पुष्पावली को समझते हैं। रेखा की मां पुष्पावली गुजरे जमाने की साउथ एक्ट्रेस थीं। उन्होंने 40 और 50 के दशक में कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल कर अपने बच्चों का पालन पोषण किया। पुष्पावली ने 1940 में I। V। रंगाचारी से शादी की थी लेकिन कुछ सालों बाद दोनों अलग हो गए। ये रिश्ता 1946 में टूट गया। इसी दौरान पुष्पावली की नजदीकियां उस समय के रोमांस के किंग कहे जाने वाले एक्टर जैमिनी गणेशन के साथ बढ़ी। इस रिश्ते से रेखा और राधा का जन्म हुआ। जैमिनी गणेशन ने दोनों बेटियों को कभी स्वीकार नहीं किया। जैमिनी ने कुछ समय बाद सावित्री से शादी कर ली।
ये है रेखा और तेज सप्रू का रिश्ता
पुष्पावली ने जैमिनी से अलग होने के बाद अपनी दोनों बेटियों की परवरिश अकेले की। उस समय वो छोटे रोल कर बेटियों का पालन पोषण कर रही थीं। इस समय उनकी जिंदगी में सिनेमेटोग्राफर के। प्रकाश की एंट्री हुई। दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी कर ली। इस शादी से पुष्पावली दो बच्चे हुए बेटी धनलक्ष्मी और बेटा सेशू जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। रेखा अपनी बहनों और भाई के साथ बड़ी हुई हैं। वो अपनी सौतेली बहन धनलक्ष्मी के भी करीब हैं। धनलक्ष्मी ने एक्टर तेज सप्रू से शादी की है। और इस रिश्ते के हिसाब से एक्टर तेज सप्रू रेखा के जीजा लगते हैं।
बहनों के करीब हैं रेखा
रेखा और एक्टर तेज सप्रू के इस रिश्ते के बारे में कम ही लोग जानते हैं। दोनों एक्टर्स ने साथ में करीब तीन फिल्मों में काम भी किया है। फिल्म जाल और इंसाफ का तराजू में देखे गए थे। पुष्पावली के सभी बच्चों में रेखा सबसे बड़ी हैं। वो अपनी छोटी बहन राधा के साथ कई बार नजर आ चुकी हैं। राधा ने भी साउथ फिल्मों में काम किया है और शादी के बाद वो अमेरिका में बस गई हैं। वहीं उनके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। सौतेली बहन धनलक्ष्मी के साथ उन्हें कई बार देखा गया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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