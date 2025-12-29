रेखा ने इक्कीस की स्क्रीनिंग पर अमिताभ के नाती अगस्त्य की तस्वीर चूम ली, धर्मेंद्र को किया नमन

संक्षेप: इक्कीस की स्क्रीनिंग पर पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा ने अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की तस्वीर को हाथों से चूम लिया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब वायरल हो गया है। एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र की तस्वीर को भी नमन किया।

मुंबई में आज फिल्म इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इक्कीस में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं। अब एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें स्क्रीनिंग में शामिल होने सदाबहार एक्ट्रेस रेखा भी पहुंची हैं। एक्ट्रेस ने पैपराजी के सामने पोज दिए और फिर बैकग्राउंड में लगे अगस्त्य की तस्वीर को हाथों से चूम लिया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया है। अगस्त्या के लिए रेखा के मन प्यार है।



रेखा ने अगस्त्या की तस्वीर की हाथों से चूमा

इक्कीस की स्क्रीनिंग पर कई बॉलीवुड सेलेब्स पहुंच रहे हैं। एक्ट्रेस तब्बू, सनी और बॉबी देओल और देओल परिवार, अमीषा पटेल, फातिमा सना शेख और कई अन्य सेलेब्स। इस बीच रेखा भी इस स्क्रीनिंग में शामिल हुई। उन्होंने कांजीवरम साड़ी, बालों में गजरा, मांग में सिंदूर और आंखों में काला चश्मा कैरी किया था। एक्ट्रेस ने पैपराजी को पोज दिए और फिर बैकग्राउंड में लगी धर्मेंद्र की तस्वीर को हाथ जोड़कर नमन किया। रेखा फिर आगे बढ़ी और उन्होंने फिल्म के लीड हीरो, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य की तस्वीर को हाथों से चूम लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूजर्स रिएक्शन इस वीडियो पर यूजर्स ने कमेंट कर अगस्त्य के लिए उनके आशीर्वाद की बात कही है। वहीं कुछ यूजर्स इसे अमिताभ बच्चन के साथ पुराने रिश्ते से जोड़ रहे हैं। रेखा के इस प्यार और फिल्म को सपोर्ट के लिए पसंद किया जा रहा है।





फिल्म की रिलीज डेट