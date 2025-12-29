Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडrekha kisses amitabh bachchan grandson agastya nanda at ikkis screening
रेखा ने इक्कीस की स्क्रीनिंग पर अमिताभ के नाती अगस्त्य की तस्वीर चूम ली, धर्मेंद्र को किया नमन

रेखा ने इक्कीस की स्क्रीनिंग पर अमिताभ के नाती अगस्त्य की तस्वीर चूम ली, धर्मेंद्र को किया नमन

संक्षेप:

इक्कीस की स्क्रीनिंग पर पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा ने अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की तस्वीर को हाथों से चूम लिया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब वायरल हो गया है। एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र की तस्वीर को भी नमन किया।

Dec 29, 2025 10:27 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मुंबई में आज फिल्म इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इक्कीस में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं। अब एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें स्क्रीनिंग में शामिल होने सदाबहार एक्ट्रेस रेखा भी पहुंची हैं। एक्ट्रेस ने पैपराजी के सामने पोज दिए और फिर बैकग्राउंड में लगे अगस्त्य की तस्वीर को हाथों से चूम लिया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया है। अगस्त्या के लिए रेखा के मन प्यार है।

रेखा ने अगस्त्या की तस्वीर की हाथों से चूमा

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इक्कीस की स्क्रीनिंग पर कई बॉलीवुड सेलेब्स पहुंच रहे हैं। एक्ट्रेस तब्बू, सनी और बॉबी देओल और देओल परिवार, अमीषा पटेल, फातिमा सना शेख और कई अन्य सेलेब्स। इस बीच रेखा भी इस स्क्रीनिंग में शामिल हुई। उन्होंने कांजीवरम साड़ी, बालों में गजरा, मांग में सिंदूर और आंखों में काला चश्मा कैरी किया था। एक्ट्रेस ने पैपराजी को पोज दिए और फिर बैकग्राउंड में लगी धर्मेंद्र की तस्वीर को हाथ जोड़कर नमन किया। रेखा फिर आगे बढ़ी और उन्होंने फिल्म के लीड हीरो, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य की तस्वीर को हाथों से चूम लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ये भी पढ़ें:ऋषि कपूर की शादी में थे रेखा की मांग में भरे सिंदूर के चर्चे
ये भी पढ़ें:‘अमिताभ मेरे हैं, मेरे रहेंगे’, जया बच्चन ने रेखा को लंच पर बुलाकर कही थी ये बात

यूजर्स रिएक्शन

इस वीडियो पर यूजर्स ने कमेंट कर अगस्त्य के लिए उनके आशीर्वाद की बात कही है। वहीं कुछ यूजर्स इसे अमिताभ बच्चन के साथ पुराने रिश्ते से जोड़ रहे हैं। रेखा के इस प्यार और फिल्म को सपोर्ट के लिए पसंद किया जा रहा है।



फिल्म की रिलीज डेट

बता दें, फिल्म इक्कीस लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है। फिल्म में अगस्त्य नंदा के साथ अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया लीड रोल में हैं। इसके अलावा जयदीप अहलावत ने अहम रोल निभाया है। एक्टर धर्मेंद्र की ये आखिरी फिल्म है। इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर देओल परिवार पहुंचा है। सनी और बॉबी देओल ने पिता की तस्वीर के साथ तस्वीरें लीं। फिल्म 1 जनवरी को थिएटर में रिलीज हो रही है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Rekha Amitabh Bachchan agastya nanda अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।