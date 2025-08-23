रेडिट यूजर ने बताया शाहरुख खान के जवान दिखने के पीछे का कारण, 6 साल पुरानी तस्वीर में बताया बदलाव

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पुरानी और नई तस्वीर शेयर कर एक यूजर एक्टर पर नोज जॉब और जवान दिखने के लिए फेस लिफ्ट करवाने की बात कही है। यूजर के मुताबिक 6 साल पहले वाले शाहरुख और अभी के शाहरुख के चेहरे की बनावट में फर्क है।

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख इन दिनों अपने बच्चों के करियर में सपोर्ट कर रहे हैं। बेटी सुहाना खान के साथ वो फिल्म 'किंग' में काम कर रहे हैं। वहीं आर्यन खान की पहली डायरेक्ट की गई वेब सीरीज The Ba***ds of Bollywood को सफल बनाने में सहयोग दे रहे हैं। हाल में आर्यन खान की वेब सीरीज के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर एक्टर ने महफिल अपने नाम कर ली। लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया यूजर्स ने शाहरुख खान के चेहरे में आए बदलाव को नोटिस कर लिया।

शाहरुख खान ने करवाई है नोज जॉब? रेडिट यूजर का मानना है कि शाहरुख खान ने फेस लिफ्ट करवाया है। एक्टर की 6 साल पुरानी और नई तस्वीर को शेयर कर दोनों में अंतर बताया गया है। रेडिट पर एक यूजर ने शाहरुख खान की दो तस्वीरें शेयर की हैं। कैप्शन में लिखा है, "ये दोनों तस्वीरें बिना एडिट की हैं। बाईं ओर वाली तस्वीर 6 साल पहले ‘कुछ कुछ होता है’ के रीयूनियन की है और दाईं ओर वाली आर्यन खान के डायरेक्टोरियल डेब्यू की है। आंखों, जबड़े, नाक, गालों और असल में पूरे चेहरे की बनावट में साफ अंतर है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फर्क नोज जॉब का है। उम्र बढ़ने के साथ नाक छोटी नहीं होती।" यूजर्स के मुताबिक जवान दिखने के लिए एक्टर ने किया फेस लिफ्ट।

यूजर्स ने बताया चेहरे में फर्क इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, 'साफ दिख रहा है शाहरुख ने चेहरे पर कुछ करवाया है', एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'अब सब उसी सर्जन से काम करवाएंगे', एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ब्रैड पिट ने तक ये काम करवाया है', एक यूजर ने लिखा कि सेलेब्स को अपने प्रोफेशन के लिए ऐसा करना होता है। वहीं कुछ ने शाहरुख खान का समर्थन किया है।