रवि किशन को लोग क्यों कहने लगे थे 'गरीबों का मिथुन'? कॉफी विद करण में सुनाया किस्सा
रवि किशन ने कॉफी विद करण पर बातचीत के दौरान बताया कि कैसे शुरुआती दिनों में वह मिथुन को कॉपी करने लगे थे।
बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार और रवि किशन जब एक साथ 'कॉफी विद करण 9' पर पहुंचे, तो जमकर मस्ती हुई। जहां एक तरफ अक्षय कुमार ने अपने स्ट्रगल के किस्से सुनाए, तो वहीं दूसरी तरफ रवि किशन ने भी बताया कि कैसे वह हवा के विपरीत बढ़ते हुए यहां तक पहुंचे हैं। रवि किशन ने बताया कि कैसे उनके पिता इंडस्ट्री में करियर बनाने के सख्त खिलाफ थे। रवि किशन ने बताया कि उनके पिता एक पुजारी थे और साथ में डेयरी का बिजनेस चलाते थे। वह चाहते थे कि या तो रवि किशन फैमिली बिजनेस संभालें, या फिर सरकारी नौकरी करें।
मिथुन से काफी प्रभावित थे रवि
रवि किशन ने बताया कि कैसे एक बार रामलीला में साड़ी पहन लेने पर उनके पिता ने उन्हें बेल्ट से पीटा था। रवि ने कहा, "लोग कहते हैं कि वो जिंदगी में आगे बढ़े हैं। मैं यहां तक रेंगकर पहुंचा हूं।" रवि किशन ने बातों-बातों में उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती के क्रेज का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके शुरुआती दिनों में मिथुन के लुक और तौर-तरीकों ने उन्हें काफी प्रभावित किया था। रवि किशन ने बताया कि मिथुन दा को देखकर उन्होंने भी लंबे बाल रखने शुरू कर दिए थे और वह भी उनकी चाल की नकल किया करते थे।
मिथुन से पूछ लिया था यह सवाल
रवि किशन ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने एक बार मिथुन से यह पूछ भी लिया था कि वह इस तरह क्यों चलते हैं। रवि किशन ने बताया कि कैसे मिथुन चक्रवर्ती का अंदाज कॉपी करने की वजह से भी उन्हें नीचा दिखाया गया। जेन-जी के फेवरिट बन चुके रवि किशन ने बताया, "लोग कहते थे, मिथुन तो पहले से ही है, और अब तो बेचारे का मिथुन भी आ गया है।
'गरीबों का मिथुन कहने लगे लोग'
उस समय लोग उन्हें कैसे देखते थे, यह बताते हुए रवि ने कहा, "लोग कहते थे, मिथुन तो पहले से ही है, और अब तो गरीबों का मिथुन भी आ गया है।" रवि किशन ने बताया कि कैसे उनके पिता उन पर नाराज होते थे कि तुम डांसर बनोगे क्या? रवि किशन को इस बात के लिए हमेशा नीचा दिखाया गया कि वह एक पुजारी के बेटे होने के बावजूद डांस और एक्टिंग जैसी चीजें कर रहे थे। रवि किशन ने बताया कि कैसे उन दिनों लोग एक्टर्स और फिल्म इंडस्ट्री को स्वीकार नहीं करते थे। रवि किशन ने बताया कि उनकी मां ने उन्हें घर से भागने में मद की थी, क्योंकि उनके पिता उनकी जान लेने पर उतारू हो गए थे।
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