रवि किशन ने बचपन में किया गैर कानूनी काम, बताया- 'मंदिर से चुराते थे पैसे और बिना टिकट ट्रेन में...'

भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन आज उन स्टार्स में से हैं, जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है। अपने करियर में रवि किशन ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। रवि किशन भोजपुरी इंडस्ट्री के हाई पेड एक्टर्स में गिने जाते हैं। इन दिनों रवि किशन अपनी कोर्टरूम कॉमेडी वेब सीरीज 'मामला लीगल है' को लेकर सुर्खियों में बने हैं। हाल ही में 'मामला लीगल है' के दूसरे सीजन का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जो काफी चर्चा में बना है। इस मौके पर एक्टर ने वेब सीरीज के साथ-साथ अपने बचपन के कई मजेदार किस्से भी शेयर किया।

जज की कुर्सी पाने के करीब वी.डी. त्यागी 'मामला लीगल है' सीरीज के दूसरे सीजन का ट्रेलर बुधवार को रिलीज किया गया। इसमें दिखाया गया कि वी.डी. त्यागी (रवि किशन का रोल) आखिरकार जज की कुर्सी पाने के करीब हैं। शो के बारे में बात करते हुए, रवि किशन ने कहा, 'मामला लीगल है सीजन 2 में वी.डी. त्यागी के तौर पर वापस आना एक बहुत ही क्रेजी, बहुत प्यारे कोर्टरूम में घर आने जैसा है। पहले सीजन को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, और एक्टर के तौर पर, हम ऐसे रोल का सपना देखते हैं जो लोगों के साथ रहें, और त्यागी मेरे लिए वैसे ही बन गए हैं। मामला लीगल है के सीजन 2 के साथ, ह्यूमर और भी रिच है और रिश्ते और गहरे हैं।'

ऑडियंस खुद को इस कहानी से जोड़ेंगे रवि किशन ने आगे कहा, 'ऑडियंस को इस दुनिया की उथल-पुथल और कॉमेडी में ज्यादा ईमानदारी, अपनापन और इमोशन मिलेगा। यह पोशम पा पिक्चर्स और नेटफ्लिक्स के बीच सबसे अच्छे कोलेबोरेशन में से एक है, और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस इस नए चैप्टर में अपनी रोजमर्रा की लड़ाइयों और जीवन के ठहराव को इसमें देख पाएगी।'