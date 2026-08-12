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वायरल कल्चर से तंग पत्नी ने बनाया रवि किशन को 'हाउस अरेस्ट' करने का प्लान! ‘न निकलेंगे न वायरल होंगे’

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी पत्नी चाहती हैं कि उन्हें कमरे में बंद कर दें।

Ravi Kishan
रवि किशन ने पत्नी की कही बात बताते हुए अपना बिग बॉस वाला वक्त याद किया।

सीनियर एक्टर और राजनेता रवि किशन बीते कुछ वक्त में इंटरनेट पर जमकर वायरल हुए हैं। राज शमानी के पॉडकास्ट में कही गई उनकी एक बात पर जमकर मीम बने। इसके बाद उनके स्टेज पर डांस के मूव्स को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया। इसके बाद रवि किशन ने कई मजेदार बयान दिए और अब एक हालिया बयान में उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पत्नी उन्हें एक कमरे में बंद करके रखना चाहती हैं। रवि किशन ने एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में कहा कि उनकी पत्नी ने एक मजेदार बात कही।

बीवी बोलीं- कमरे में बंद कर देते हैं

रवि किशन ने न्यूज 18 के एक सेगमेंट में बताया, "पत्नी हमको बोलीं, तुम घर से निकलते हो तो वायरल होते हो। वह बच्चों को कह रही थी कि इन्हें यहीं कमरे में बंद कर देते हैं। ना ये निकलेंगे ना वायरल होंगे।" मालूम हो कि रवि किशन और उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला की शादी साल 1993 में हुई थी। दोनों के चार बच्चे हैं। तीन बेटियां- रीवा, इशिता, तनिष्का और एक बेटा- सक्षम।

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जब पत्नी ने किया बिग बॉस में बंद

बात रवि किशन की पत्नी द्वारा कही गई बात की करें तो एक्टर ने इसे बिग बॉस हाउस में रहने के उनके अनुभव के साथ जोड़ा। रवि किशन ने याद किया कि कैसे प्रीति ने उन्हें बिग बॉस का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया था। रवि किशन ने बताया कि करियर के एक दौर में वह इतने अहंकारी हो गए थे कि एक ही वक्त पर 17 फिल्में कर रहे थे। तब उनकी पत्नी ने उन्हें बिग बॉस करने का सुझाव दिया। रवि किशन ने कहा, “तभी मेरी पत्नी मुझे बिग बॉस ले गई और वहां बंद कर दिया।”

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तीन शिफ्टों में काम कर रहे थे रवि

रवि किशन ने कहा कि उनकी पत्नी को लगा कि वह पागल हो रहे हैं। वह इस हद तक काम कर रहे थे कि एक साथ 17-17 फिल्में सामन कर लेते थे और अपनी गाड़ी में ही सो जाया करते थे। रवि किशन ने बताया, “उसे लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। उस समय मेरे पास बहुत पैसा था। मैं उन दिनों तीन शिफ्टों में काम करता था। मैं एक साथ 17 फिल्मों में काम कर रहा था। मैं अपनी कार में सोता था और सिर्फ तभी सोता था जब मैं एक सेट से दूसरे सेट पर जा रहा होता था।”

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


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