हर शॉट से पहले 20 लीटर दूध और गुलाब के पत्तों से नहाते हैं रवि किशन? एक्टर बोले- मैं तो पूरी रात...
रवि किशन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनके कई मीम सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिन्हें जेन जी जनरेशन ने ज्यादा पसंद किया गया है।
माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। माधुरी की खूबसूरती के दीवाने ना सिर्फ फैंस बल्कि इंडस्ट्री के भी कई लोग हैं। अब रवि किशन को लेकर भी एक ऐसी अफवाह आई थी कि वह हर शॉट से पहले 20 लीटर दूध और गुलाब के पत्तों से नहाते हैं। रवि ने इसका सच बताया है और इस बारे में उन्होंने माधुरी दीक्षित के शो कौन होनार करोड़पति में बताया। कौन होनार करोड़पति हिंदी के कौन बनेगा करोड़पति के जैसा मराठी शो है।
20 लीटर दूध और गुलाब के पत्तों से नहाते रवि किशन?
दरअसल, माधुरी के शो कौन होनार करोड़पति में रवि किशन आए और इस दौरान माधुरी उनसे पूछती हैं कि खुद को लेकर उन्होंने कौनसी अफवाह सुनी है जिसे सुनकर वह हैरान हुए हैं। रवि फिर बताते हैं कि एक चीज उन्होंने सबसे फनी सुनी है वो ये कि हर शूट से पहले वह दूध और गुलाब के पत्तों से नहाते हैं। रवि बोले, लोग कहते हैं कि 20 लीटर दूध से नहाता है ये, फिर शॉट देता है। ये सुनकर मैं हंस के गिर गया।
माधुरी ने रवि को लेकर क्या कहा
रवि ने फिर बताया कि कैसे शूट पर जाने के लिए लिए वह सुबह फ्लाइट से जाने से पहले वह पूरी रात गोरखपुर के कई घाट में गए थे। रवि ने फिर माधुरी से कहा कि आपने मेरे साथ काम किया है तो क्या आपने कभी देखा कि मैं ऐसा करता हूं तो माधुरी ने मना किया।
माधुरी बोलती हैं कि रवि कई बार रात भर ट्रैवल करके सीधा शूट पर आते थे। बता दें कि माधुरी और रवि किशन ने साथ में फिल्म मां बहन में काम किया है जो इसी साल रिलीज हुई थी।
यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी जिसमें माधुरी, रवि किशन के अलावा तृप्ति डिमरी और धरना दुर्गा थे। इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।
रवि किशन कॉफी विद करण में आए नजर
रवि किशन हाल ही में कॉफी विद करण के लेटेस्ट एपिसोड में नजर आए। इस दौरान रवि के साथ अक्षय कुमार आए। इस शो में रवि और अक्षय ने साथ में खूब मस्ती की और दर्शकों को भी यह एपिसोड पसंद आया है।
रवि ने इस दौरान यह भी बताया कि कैसे जब उनके पिता को पता चला कि वह एक्टिंग करना चाहते हैं तो उन्होंने रवि को बहुत मारा था। इतना ही नहीं उनके पिता को उनको मार ही देते अगर वह वहां रहते तो। उस दौरान उनकी मां ने उन्हें कुछ पैसे देकर घर से भगा दिया था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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