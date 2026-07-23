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रवि किशन ने नीट न्यूजपेपर वाले मीम पर दिया रिएक्शन, बोले- मैं खुद देखकर पागल...

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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रवि किशन के सोशल मीडिया पर कई मीम वायरल हो रहे हैं। कभी होम फ्रॉम वर्क बोलते हुए वह ट्रोल हुए तो कभी नीट पेपर को नीट न्यूजपेपर बोलते हुए।

रवि किशन ने नीट न्यूजपेपर वाले मीम पर दिया रिएक्शन, बोले- मैं खुद देखकर पागल...

रवि किशन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई मीम के जरिए वायरल हो रहे हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने नीट पेपर लीक कॉन्ट्रोवर्सी पर बात करते हुए नीट पेपर को नीट न्यूजपेपर यानी अखबार बोल दिया था। बस इसके बाद उनके सोशल मीडिया पर मीम तेजी से वायरल होने लगे।

रवि किशन ने वायरल मीम पर क्या कहा

रवि ने मिड से इस बारे में बात करते हुए कहा कि मीम को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें उनके दोस्त, परिवार वाले और शुभचिंतक उन्हें भेजते रहते हैं। वह बोले, वो इतने वायरल हैं करोड़ में कि अंधा इंसान भी इसे देखे। लोग मुझे भेज रहे हैं। ये पूरे देश, विदेश में वायरल हो रहे हैं।

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रवि किशन बोले मैं पागल हो दाता हूं देखकर

रवि ने आगे कहा, ‘मैं कहीं गया था और वहां किसी ने मुझे कहा कि आप भारत के सबसे वायरल आदमी हैं। यही मेरे बारे में लिखा जाता है आज कल। मैं खुद देखकर पागल हो जाता हूं कि क्या हो रहा है।’

मैं नेचुरल हूं- रवि किशन

रवि ने फिर कहा, ‘मैं नेचुरल हूं। यही मैं हूं। लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा ही हूं। मुझे पता है मैं दोबारा वायरल हो जाऊंगा।’

आखिर में रवि बोले, ‘लोगों को बोलना है बोलने दो, मैं दोबारा वायरल हो जाऊंगा। मैं एयरपोर्ट पर जाऊंगा तो कितने लोगों को मैं रोकूंगा। मैं कहीं न कहीं दिखूंगा तो वायरल हो जाऊंगा। पता नहीं क्यों।’

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पहले भी ट्रोल होने पर बोले थे रवि किशन

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं जब रवि किशन ने इस पर बोला हो। इससे पहले भी जब उन्होंने जल्दी द लेट बोला था और वर्क फ्रॉम होम को होम फ्रॉम वर्क बोला था तब उन्होंने इन मीम पर कहा था, मुझे लोग ऐसे देखते हैं कि मैं किसी अलग ही स्पेस से आया हूं। मैं आदमी हूं और मैं आपकी ही तरह गलती करता हूं। मुझे आप लोग वायरल क्यों करते हो, मुझे नहीं पता।

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रवि की प्रोफेशनल लाइफ

रवि की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट धमाल 4 में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा भी थे। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब वह मिर्जापुर द फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमर, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी भी हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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