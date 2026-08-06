Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मीम्स की बरसात, फिर भी झोली भर फिल्में! रवि किशन के पिटारे में ‘मिर्जापुर’ से लेकर ‘खोसला का घोसला 2’ तक शामिल

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

रवि किशन इन दिनों मीम किंग बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनके मीम काफी वायरल हो रहे हैं। उनकी कई फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं तो बताते हैं उनकी पूरी लिस्ट।

ravi kishan
रवि किशन के पास कई फिल्में रिलीज के लिए तैयार

रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हर दिन आप फोन देखेंगे तो रवि किशन का एक नया मीम आ जाता है। उनके ये मीम काफी इंट्रेस्टिंग है और सभी उनके डायलॉग्स पर कई रील भी क्रिएट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भारत में जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं वह रवि किशन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रवि अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी शानदार काम कर रहे हैं। इसी साल उनकी कई फिल्में और सीरीज आ चुकी हैं और कभी कई प्रोजेक्टस उनके रिलीज होने वाले हैं।

थिएटर में रिलीज हुई रवि किशन की फिल्में

इस साल थिएटर में उनकी अब तक 3 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और ये बड़ी फिल्में हैं जिसमें धमाल 4, पेद्दी, भाभी जी घर पर हैं है। धमाल 4 में वह अजय देवगन, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, रितेश देशमुख के साथ नजर आए हैं। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। पेद्दी में रवि किशन के साथ राम चरण और जाह्नवी कपूर भी थे। यह साउथ की बड़े बजट की फिल्म थी। वहीं टीवी के पॉपुलर शो भाभी जी घर पर हैं को फिल्म में कन्वर्ट किया गया और इसमें पूरी शो की कास्ट के साथ रवि किशन को लिया गया।

ये भी पढ़ें:फिल्मों की सेंसरशिप पर हुआ सवाल, रवि बोले- कांग्रेस के टाइम भी हुआ

ओटीटी पर रिलीज हुए रवि किशन के प्रोजेक्ट्स

ओटीटी में रवि किशन की 1 फिल्म और 2 शोज रिलीज हुए हैं। फिल्म मां-बहन में रवि किशन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धरना के साथ नजर आए हैं। नेटफ्लिक्स में रिलीज हुी इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।

उनकी पॉपुलर सीरीज मामला लीगल है का दूसरा सीजन भी इसी साल रिलीज हुआ है। रवि किशन की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया है। इसके बाद वह शो साइको सैयां मे नजर आए थे। इस सीरीज में रवि किशन के साथ तेजस्वी प्रकाश, अनुद सिंह ढाका लीड रोल में थे। रवि फिर कुछ समय पहले शुरू हुए शो अलायंस में नजर आए थे और यहां वह अपनी बेटी के साथ कंटेस्टेंट बनकर आए थे। हालांकि बाद में उन्हें बीच में शो छोड़ना पड़ा कुछ पॉलिटिकल जिम्मेदारी की वजह से।

ये भी पढ़ें:रवि किशन ने नीट न्यूजपेपर वाले मीम पर दिया रिएक्शन, बोले- मैं खुद देखकर पागल..

रवि किशन की अपकमिंग फिल्में

रवि की अभी 1 या 2 नहीं बल्कि 3 फिल्में आने वाली हैं। वह आर्यभट्ट का जीरो, मिर्जापुर द मूवी, नागजिला और खोसला का घोसला 2 में नजर आएंगे। यह एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो 7 अगस्त 2026 को रिलीज होगी। फिल्म में रवि किशन के साथ हिमांश कोहली और सोनाली सहगल लीड रोल में हैं।

ये भी पढ़ें:‘भौकाल लोडिंग’, मिर्जापुर द मूवी का टीजर रिलीज, रवि किशन के फैंस के लिए तोहफा

इसके बाद वह मिर्जापुर द मूवी में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा के साथ नजर आएंगे। नागजिला में वह कार्तिक आर्यन के साथ नजर आएंगे। फिल्म में रवि का नेगेटिव रोल होगा। वहीं फिर उनकी खोसला का घोसला 2 फिल्म भी रिलीज होगी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Ravi Kishan
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।