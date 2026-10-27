हनुमान जी के दोस्त बनेंगे रवि किशन, 'मेरा यार बजरंगी' से देंगे प्रभास की 'स्पिरिट' को टक्कर?
फिल्म ‘हनुमान अंश’ ले बाद भगवान हनुमान पर एक और फिल्म आ रही है। खास बात ये है कि इस फिल्म के हीरो और भक्त, एक्टर रवि किशन होंगे। जानिए फिल्म का नाम और कब होगी रिलीज।
एक्टर रवि किशन इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनके डायलॉग हो या अंदाज सब कुछ वायरल हो रहा है। साथ ही एक्टर अपने करियर के भी सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। फिल्में हों या वेब सीरीज एक्टर का काम पसंद किया जा रहा है। हाल में खबर सामने आई थी कि एक्टर करियर की इस उम्र में एक सोलो हीरो फिल्म मिली है। अब इस फिल्म का नाम और अन्य जानकारी सामने आ गई है। फिल्म 'हनुमान अंश' की जबरदस्त सफलता के बाद रवि किशन की ये फिल्म भी भगवान 'हनुमान' पर बनने वाली है। इस फिल्म का नाम होगा ‘मेरा यार है बजरंगी’।
रवि किशन बनेंगे हनुमान भक्त
रवि किशन की फिल्म 'मेरा यार बजरंगी' का एक पोस्टर रिलीज किया गया है। इस पोस्टर में दो हाथ नजर आ रहे हैं। एक इंसानी हाथ है जिसपर रुद्राक्ष बंधा हुआ है। दूसरा हनुमान जी का। हाथ में एक चुनरी बंधी है जिसपर 'राम' का नाम लिखा हुआ है। फिल्म का नाम'मेरा यार बजरंगी' के साथ एक और लाइन लिखी गई है 'दोस्ती हो तो ऐसी'। इसका मतलब है कि फिल्म में रवि किशन और बजरंग बड़ी ले बीच दोस्ती का रिश्ता दिखाया जाएगा। ये फिल्म दिवाली 2027 पर दस्तक देगी।
दिवाली पर होगा फिल्मों का क्लैश
दिवाली 2027 के मौके पर कई अन्य फिल्में भी रिलीज हो रही हैं। हाल में संदीप रेड्डी वांगा ने भी प्रभास के साथ बन रही फिल्म स्पिरिट की रिलीज भी अगले साल की दिवाली पर रिलीज किए जाने की अनाउंस की है। ऐसे में दिवाली पर फिल्मों का क्लैश होना कन्फर्म माना जा सकता है।
एक भक्त और भगवान हनुमान जी की दोस्ती पर बेस्ड होगी फिल्म
रवि किशन की फिल्म 'मेरा यार बजरंगी' की कहानी अमित आर्यन ने लिखी है और इसे महावीर जैन फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म के बारे में बॉलीवुड हंगामा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये फिल्म भक्त और भगवान की कहानी पर बेस्ड है। ये एक इमोशनल कहानी होने वाली है। इस फिल्म में रवि किशन के अलावा कई अन्य कलाकार भी नजर आने वाले हैं।
रवि किशन पर मेकर्स को बहुत विश्वास
कार्तिक आर्यन की फिल्म 'नागजिला' के बाद रवि किशन और प्रोड्यूसर महावीर जैन एक साथ काम कर रहे हैं। ये दोनों की साथ में दूसरी फिल्म होगी। रवि किशन को अभी तक अन्य लीडिंग एक्टर्स के साथ सपोर्टिंग किरदार में देखा गया था। अब वो खुद की सोलो हीरो फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म के मेकर्स को रवि पर बहुत विश्वास है और इस फिल्म का किरदार उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से सही बैठता है। ऐसे में अगर ये फिल्म ऑडियंस के बीच चल गई तो धमाका होना तय माना जाएगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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