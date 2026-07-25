फिल्मों की सेंसरशिप पर हुआ सवाल, रवि किशन बोले-कांग्रेस के टाइम भी हुआ
रवि किशन ने हाल ही में दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर हुए विवाद के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्ममेकर्स को जिम्मेदार होना चाहिए।
भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में काम करने वाले रवि किशन ने हाल ही में दिलजीत की फिल्म सतलुज को लेकर सेंसरशिप पर छिड़ी चर्चा को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बस इतना जानते हैं कि कोई फिल्म आई थी फिर उसे हटा दिया गया था। रवि किशन ने फिल्मों में सेंशरशिप के बारे में बात करते हुए कहा कि ये नई बात नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में भी ये हुआ है।
सतलुज विवाद के बारे में क्या बोले रवि किशन?
स्क्रीन से खास बातचीत में रवि किशन से पूछा गया कि वो सीबीएफसी के बारे में क्या सोचते हैं और उन्हें कैसा लगेगा अगर सीबीएफसी उनकी किसी फिल्म में बहुत ज्यादा कट्स लगवाएं? रवि किशन से जब सतलुज को लेकर बात हुई तो उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता की बात होगी। इसके अलावा रवि ने खुद को उस मुद्दे से दूर रखा। उन्होंने कहा, “मुझे इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। मुझे बस ये पता है कि फिल्म आई और फिर हट गई। सच कहूं तो, मुझे डिटेल्स नहीं पता है।”
रवि बोले- फिल्म बनाते वक्त मेकर्स को जिम्मेदार होना चाहिए
रवि किशन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि फिल्म बनाते वक्त आर्टिस्ट्स को जिम्मेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिल्म को मनोरंजक बनाने के चक्कर में उन्हें किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, न किसी ऐतिहासिक घटना को गलत तरीके से दिखाना चाहिए।एक्टर ने आगे धुरंधर, मां बहन और वेब सीरीज मामला लीगल है का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स को सफल तरीके से रिलीज किया जा सके।
रवि बोले- हमारी समाज के प्रति जवाबदेही है
रवि ने आगे कहा, "हमारी समाज के प्रति जवाबदेही है क्योंकि हम जो बनाते हैं उसका असर युवाओं पर पड़ता है। स्क्रिप्ट लिखते वक्त या फिल्म बनाते वक्त हमें जिम्मेदार होना चाहिए।" उन्होंने कहा कि पहले किताबें जलाई गई हैं, लोगों को गलत इतिहास पढ़ाया गया है और फिल्मों को ऐतिहासिक इवेंट्स को दिखाते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए।
कांग्रेस के वक्त पर भी ऐसा होता था
रवि से पूछा गया कि अगर उनके किसी प्रोजेक्ट पर सीबीएफसी कट्स की एक लंबी लिस्ट भेजे तो वो क्या कहेंगे? उन्होंने कहा वो पूछेंगे कि क्यों? मैंने क्या गलती की है। उन्होंने कहा- शोले के वक्त भी ये हुआ था। ऐसा 1000 फिल्मों के साथ हुआ है। कांग्रेस के वक्त में भी ऐसा हुआ है। किशोर कुमार रेडियो पर बैन हो गए थे। इतिहास में बहुत तांडव मचा है। लेकिन अब कुछ हो जाता है, मैं पूछूंगा कि क्या समस्या है? क्या मैं किसी समुदाय को ठेस पहुंचा रहा हूं। क्या मैं इतिहास को गलत तरीके से दिखा रहा हूं या कोई झूठी कहानी दिखा रहा हूं? और फिर मैं उसे एडिट करूंगा। क्योंकि बहुत पैसा लगता है फिल्मों में।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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