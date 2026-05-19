रामायण के लक्ष्मण ने लिया अहम फैसला, रवि दुबे हुए आमिर खान वाले फ्लैट में शिफ्ट
आमिर खान के लिए यह फ्लैट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। अब रवि दुबे भी अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म की रिलीज से पहले इसी घर में शिफ्ट हो गए हैं। क्या उनके करियर में भी एक अहम मोड़ आएगा?
बॉलीवुड एक्टर रवि दुबे इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण - पार्ट 1' की शूटिंग में बिजी हैं। रणबीर कपूर, यश, सई पल्लवी और सनी देओल जैसे सितारों से सजी यह फिल्म अनाउंसमेंट के वक्त से ही सुर्खियों में बनी हुई है। अब एक ताजा जानकारी के मुताबिक शूटिंग के दौरान रवि दुबे उसी फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं, जिसमें आमिर खान रहा करते थे। आमिर खान के लिए यह फ्लैट काफी लकी साबित हुआ था और इसी में रहने के दौरान उन्होंने 'दंगल' जैसी आइकॉनिक हिट दी थीं।
पानी की तरह बहाया जा रहा पैसा
घर बदलना कई वजहों से किया जाता है। हालांकि यहां, इस केस में लक भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। नितेश तिवारी की इस महत्वाकांक्षी फिल्म का बजट तरीबन 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। इस फिल्म के लिए एक्टर्स भरसक मेहनत कर रहे हैं और मेकर्स भी पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। हर कोई यही चाहता है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए। अब देखना यह है कि क्या आमिर खान वाले फ्लैट में शिफ्ट होना रवि दुबे के लिए लकी साबित होगा?
कास्ट और फिल्म में रावण का रोल
मालूम हो कि रवि दुबे इस फिल्म में लक्ष्मण का किरदार निभाते नजर आएंगे। रणबीर कपूर को राम का रोल मिला है, सई पल्लवी सीता के किरदार में होंगी, वहीं सनी देओल महावीर हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म के सबसे बड़े चार्म में से एक हैं साउथ के सुपरस्टार एक्टर यश। इस फिल्म में यश रावण का किरदार निभाते दिखेंगे। सभी एक्टर्स फिल्म के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यश को रावण के किरदार में देखने को फैंस सुपर एक्साइटेड है।
कब रिलीज होगी रामायण - पार्ट 1?
बात रामायण की रिलीज डेट की करें तो इसका पार्ट-1 दीवाली के मौके पर रिलीज होगा। रवि दुबे अपने सभी को-स्टार्स की जमकर तारीफ की है। रवि दुबे इससे पहले कई बार वेब सीरीज और अन्य फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है और इस बार वह लक्ष्मण के किरदार में जलवा दिखाने को तैयार हैं। देखना यह होगा कि क्या यह मेगा बजट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल दिखा पाएगी जिसकी इससे उम्मीद की जा रही है।
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