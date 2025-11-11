दिल्ली विस्फोट की खबर सुनकर भड़के सेलेब्स, लिखा- उम्मीद है कि जल्द ही दोषियों को पकड़कर कड़ी सजा दी जाएगी

संक्षेप: Delhi Blast: सोमवार शाम को दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद रवीना टंडन, विजय, रिद्धिमा कपूर साहनी और सोनू सूद जैसी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

दिल्ली के लाल किले के बाहर सोमवार शाम एक भीषण धमाका हुआ। इस धमाके में आठ लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। जब इस घटना की खबर सामने आई तब पूरा देश दंग रह गया। बॉलीवुड सितारे भी भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शोक व्यक्त किया है और अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।

रिद्धिमा कपूर साहनी रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी ने सोशल मीडिया पर एक नोट पोस्ट किया, जिसमें लिखा है, "जिन लोगों ने इस धमाके में अपनी जान गंवाई है और जो हुए घायल हैं, उनके लिए मेरी प्रार्थनाएं हैं। लाल किले पर हुए इस विस्फोट से बेहद दुखी हूं। उम्मीद है कि जल्द ही दोषियों को पकड़कर कड़ी सजा दी जाएगी। दुआएं और सिर्फ दुआएं।”

रवीना टंडन बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने लिखा, “दिल्ली विस्फोट में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना।” उन्होंने इस घटना को दिल दहला देने वाला बताया।

सोनू सूद अभिनेता सोनू सूद ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि उनका दिल इस भयंकर हादसे से प्रभावित सभी लोगों के साथ है। उन्होंने विक्टिम्स के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए लोगों से एक-दूसरे का ख्याल रखने और शांति बनाए रखने की अपील की।

विजय टीवी स्टार विजय ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।