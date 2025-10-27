अजय देवगन को लव लेटर्स लिखती थी रवीना टंडन? सिंघम ने एक्ट्रेस को बताया था पैदाइशी झूठी
संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने एक बार अजय देवगन के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि वो उन्हें लव लेटर्स लिखा करती थीं। अजय ने अफेयर को झूठ बताया था।
90 के दशक में बॉलीवुड में कई नए चेहरे चमक रहे थे। इन्हीं में से दो नाम थे अजय देवगन और रवीना टंडन। दोनों ने उस दौर में एक साथ कुछ फिल्मों में काम किया और अपनी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री से ऑडियंस का दिल जीत लिया। अजय देवगन अपनी इंटेंस एक्टिंग और सीरियस रोल्स के लिए जाने जाते थे, वहीं रवीना टंडन अपने ग्लैमरस अंदाज़ और दमदार परफॉर्मेंस से उस दौर की सबसे चर्चित एक्ट्रेसेज में से एक बन चुकी थीं। सेट्स पर दोनों के बीच दोस्ताना रिश्ता था, दोनों एक ही स्कूल में भी पढ़े थे। लेकिन बाद में यही रिश्ता एक बड़ी कंट्रोवर्सी में बदल गया।
रवीना के बारे में अजय देवगन ने कही थी ये बात
दरअसल, एक समय ऐसा भी आया जब रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका अजय देवगन के साथ अफेयर रहा था। उन्होंने यहां तक कहा कि दोनों एक-दूसरे को लव लेटर्स लिखा करते थे। यह खबर सामने आते ही अजय देवगन भड़क उठे। उन्होंने रवीना के सभी दावों को गलत बताते हुए कहा था “वो पैदाइशी झूठी है। अगर उसने कभी लव लेटर्स लिखे हैं तो उन्हें मीडिया में छपवाकर दिखाए।” अजय के इस बयान ने उस वक्त सभी को हैरान कर दिया था।
करिश्मा से भी अफेयर की खबर
खबरों के मुताबिक, इस बयान के बाद दोनों के रिश्ते में पूरी तरह से दरार आ गई थी। कहा ये भी जाता है कि उसी समय अजय देवगन करिश्मा कपूर को डेट करने लगे थे। हालांकि, इन खबरों को कन्फर्म नहीं किया गया। अजय से अलग होने के बाद रवीना फिल्म मोहरा से स्टार एक्ट्रेस बन गई।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
