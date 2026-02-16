Hindustan Hindi News
रवीना टंडन ने धुरंधर देखकर यामी गौतम को कहा सॉरी, जानें रणवीर सिंह को क्यों बोलीं झूठा

Feb 16, 2026 10:04 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
रवीना टंडन ने बताया कि धुरंधर देखने के बाद उन्होंने डायरेक्टर आदित्यधर की पत्नी यामी गौतम को फोन किया था। रवीना ने बताया कि यामी को सॉरी कहा। साथ ही रणवीर सिंह का बचपन भी याद किया।

रवीना टंडन ने धुरंधर देखकर यामी गौतम को कहा सॉरी, जानें रणवीर सिंह को क्यों बोलीं झूठा

रवीना टंडन भी उन इंडस्ट्री के लोगों में शामिल हो गई हैं जिन्हें धुरंधर काफी पसंद आई। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि धुरंधर देखने के बाद उन्होंने यामी गौतम को फोन करके सॉरी बोला। रवीना ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह भी बताई। रवीना ने आदित्यधर और धुरंधर कास्ट की जमकर तारीफ की। साथ ही कहा कि रणवीर सिंह की तारीफ के लिए शब्द नहीं हैं। रवीना ने वो किस्सा भी बताया जब रणवीर सिंह उनकी शूटिंग देखने आए थे और भगा दिए गए थे।

धुरंधर देखकर यामी को किया फोन

रवीना टंडन जूम स्पॉटलाइट पॉडकास्ट सेशन में थीं। यहां उन्होंने धुरंधर देखने के बाद अपना रिएक्शन बताया। रवीना बोलीं कि वह फिल्म देखने के बाद यामी को फोन करने पर मजबूर हो गई थी। रवीना बोलीं, 'मैंने धुरंधर देखी और यामी को कॉल करके कहा, 'मुझे माफ करना मैं तुम्हारे पति की सबसे बड़ी फैन हूं। अब मेरा अटेंशन भी उन पर है और यह तुम्हें सहना होगा। जो मिसिंग था वह उसे पूरी तरह से वापस लाए हैं। दर्शकों को पुष्पा, केजीएफ और धुरंधर जैसी फिल्में देखकर सैटिस्फैक्शन मिलता है। उन्हें लगा कि हीरो हीरो की तरह लग रहा है।'

सुनाया रणवीर के बचपन का किस्सा

चैट के दौरान रवीना को बताया गया कि रणवीर सिंह हमेशा बोलते हैं कि वह रवीना टंडन के बहुत बड़े फैन हैं। यह सुनकर रवीना हैरान हुईं। बोलीं, 'झूठ बोलता है वो। सबको पता है कि कैसे वो सेट पर नहीं आ पाया था। 10 या 11 साल का रहा होगा। हम एक सेंशुअल गाना कर रहे थे। तो किसी छोटे बच्चे को नहीं आने दे सकते थे। वह बेचारा मुझे घूर रहा था और मैं बोल रही थी कि नहीं ऐसे गाने में बच्चे को नहीं आने दे सकते। क्यों किसी बच्चे का दिमाग करप्ट करना। लेकिन तब मुझे पता होना चाहिए था कि रणवीर सिंह को करप्ट करने की जरूरत ही नहीं है।

धुरंधर के सारे एक्टर्स की तारीफ

इसके बाद रवीना ने रणवीर की धुरंधर मूवी की एक्टिंग की तारीफ की। वह बोलीं, आदित्य जीनियस हैं। रणवीर के लिए माइंड ब्लोइंग शब्द भी छोटा है। संजय और अक्षय बहुत आउटस्टैंडिग थे। सारा भी जबरदस्त थी। राकेश बेदी सर और गौरव गेरा जबरदस्त थे।'

धुरंधर पार्ट 2 का इंतजार

धुरंधर के पार्ट 2 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मूवी ईद के टाइम 19 मार्च को रिलीज हो रही है। इसका क्लैश यश की मूवी टॉक्सिक है। हालांकि कई मूवी एक्सपर्ट्स कयास लगा रहे हैं कि टॉक्सिक पोस्टपोन हो सकती है।

