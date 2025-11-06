शाहरुख खान की इस फिल्म को रवीना टंडन ने कर दिया था रिजेक्ट, बोलीं- मैं कम्फर्टेबल नहीं थी...

संक्षेप: रवीना टंडन ने वैसे तो कई फिल्मों को रिजेक्ट किया है, लेकिन एक फिल्म थी जो शाहरुख खान की थी और उसे किसी वजह से रवीना ने रिजेक्ट कर दिया था। सालों बाद रवीना ने वजह का खुलासा भी कर दिया है।

रवीना टंडन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन कुछ फिल्में हैं जिन्हें उन्होंने रिजेक्ट किया है जिसमें से एक थी डर। हालांकि उनके रिजेक्ट करने के बाद जूही चावला ने इस फिल्म में काम किया जिसमें शाहरुख खान और सनी देओल भी थे। रवीना ने अब फिल्म ना करने की वजह बताई है।

क्या वजह बताई रवीना ने एएनआई पॉडकास्ट से बात करते हुए रवीना ने कहा, ‘डर पहले मेरे पास आई थी। तो आप जब वल्गैरिटी की बात कर रहे हैं और आप जानते नहीं हो। तो हां भले ही वो वल्गर नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे सीन थे जिसमें मैं कम्फर्टेबल नहीं थी। डर में कुछ ऐसे पहले सीन थे, मतलब वो थे कुछ। स्विमिंग कॉस्ट्यूम में कभी पहनकर नहीं जाती थी। मैं बोल देती थी कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी। ऐसे ही कुछ सीन थे जिनको लेकर मैं काफी अनकम्फर्टेबल थी।’

इस फिल्म को भी किया था रिजेक्ट रवीना ने बताया कि उन्हें 1991 में रिलीज हुई फिल्म कैदी का भी ऑफर मिला था जिसे बाद में करिश्मा कपूर ने किया। वह बोलीं, ‘प्रेम कैदी की तरह, इस फिल्म से करिश्मा कपूर को लॉन्च किया गया था, लेकिन पहले मुझे यह फिल्म ऑफर हुई थी। लेकिन एक सीन था उसमें जहां हीरो जिपर नीचे करता है और स्ट्रैप दिखता है। मैं उसको लेकर अनकम्फर्टेबल थी। मुझे लगता है कि उस समय मैं थोड़ी घमंडी थी या घमंडी नहीं थी। मैं हमेशा वैसी ही थी जैसी मैं अभी हूं इसलिए उन्होंने मेरे साथ एक लड़के जैसा बिहेव किया।’