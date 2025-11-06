Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRaveena Tandon Reveals She Rejected This Shah Rukh Khan Film I Used To Be Uncomfortable With Few Scenes
शाहरुख खान की इस फिल्म को रवीना टंडन ने कर दिया था रिजेक्ट, बोलीं- मैं कम्फर्टेबल नहीं थी...

शाहरुख खान की इस फिल्म को रवीना टंडन ने कर दिया था रिजेक्ट, बोलीं- मैं कम्फर्टेबल नहीं थी...

संक्षेप: रवीना टंडन ने वैसे तो कई फिल्मों को रिजेक्ट किया है, लेकिन एक फिल्म थी जो शाहरुख खान की थी और उसे किसी वजह से रवीना ने रिजेक्ट कर दिया था। सालों बाद रवीना ने वजह का खुलासा भी कर दिया है।

Thu, 6 Nov 2025 09:44 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रवीना टंडन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन कुछ फिल्में हैं जिन्हें उन्होंने रिजेक्ट किया है जिसमें से एक थी डर। हालांकि उनके रिजेक्ट करने के बाद जूही चावला ने इस फिल्म में काम किया जिसमें शाहरुख खान और सनी देओल भी थे। रवीना ने अब फिल्म ना करने की वजह बताई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या वजह बताई रवीना ने

एएनआई पॉडकास्ट से बात करते हुए रवीना ने कहा, ‘डर पहले मेरे पास आई थी। तो आप जब वल्गैरिटी की बात कर रहे हैं और आप जानते नहीं हो। तो हां भले ही वो वल्गर नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे सीन थे जिसमें मैं कम्फर्टेबल नहीं थी। डर में कुछ ऐसे पहले सीन थे, मतलब वो थे कुछ। स्विमिंग कॉस्ट्यूम में कभी पहनकर नहीं जाती थी। मैं बोल देती थी कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी। ऐसे ही कुछ सीन थे जिनको लेकर मैं काफी अनकम्फर्टेबल थी।’

इस फिल्म को भी किया था रिजेक्ट

रवीना ने बताया कि उन्हें 1991 में रिलीज हुई फिल्म कैदी का भी ऑफर मिला था जिसे बाद में करिश्मा कपूर ने किया। वह बोलीं, ‘प्रेम कैदी की तरह, इस फिल्म से करिश्मा कपूर को लॉन्च किया गया था, लेकिन पहले मुझे यह फिल्म ऑफर हुई थी। लेकिन एक सीन था उसमें जहां हीरो जिपर नीचे करता है और स्ट्रैप दिखता है। मैं उसको लेकर अनकम्फर्टेबल थी। मुझे लगता है कि उस समय मैं थोड़ी घमंडी थी या घमंडी नहीं थी। मैं हमेशा वैसी ही थी जैसी मैं अभी हूं इसलिए उन्होंने मेरे साथ एक लड़के जैसा बिहेव किया।’

रवीना की फिल्में

रवीना की फिल्मों की बात करें तो वह लास्ट घुड़चढ़ी में नजर आई थीं जिसमें उनके साथ संजय दत्त लीड रोल में थे। अब वेलकम टू द जंगल में नजर आने वाली हैं जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, अनिल कपूर, परेश रावल समेत कई स्टार्स हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
raveena tandon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।