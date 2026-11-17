क्यों बार-बार महाकाल दर्शन को आती हैं रवीना टंडन? बोलीं- मैं कैसे भी करके मुंबई से...
रवीना टंडन ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ 12 ज्योतिर्लिंग पूरे कर चुकी हैं और अब अपने बेटे और बेटी दोनों के साथ महाकाल दर्शन को आई हैं।
लीजेंडरी बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन को उज्जैन पहुंचीं। एक्ट्रेस 17 नवंबर को अपनी बेटी और बेटे के साथ शयन आरती में शामिल हुईं। एक्ट्रेस ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ पहले 12 ज्योतिर्लिंग पूरे कर चुकी हैं और अब अपने बेटे के साथ महाकाल दर्शन के लिए आई हैं। एक्ट्रेस ने व्यवस्था और बाकी चीजों की तारीफ करते हुए कहा कि बाबा का आशीर्वाद ही है कि वह चीजें ठीक नहीं होने के बावजूद समय पर पहुंचीं और बाबा के दर्शन कर पाईं। क्योंकि उनकी फ्लाइट किसी तरह वक्त पर पहुंची, और फिर भी चीजें ठीक हो गईं।
'मेरे लिए तो बड़ा भाग्यशाली दिन है क्योंकि..'
रवीना टंडन ने कहा, "मेरे लिए तो बड़ा भाग्यशाली दिन है, क्योंकि आज मैं अपने बेटे और बेटी दोनों को साथ लेकर आई हूं। पहले तो बेटी आ चुकी है, हम साथ में 12 ज्योतिर्लिंग कर चुके हैं। लेकिन आज बेटा भी आया है और हमारे दूसरे रिश्तेदार और दोस्त भी आए हैं साथ में। श्री महाकालेश्वर बाबा जी ने बुलाया है तो कैसे नहीं आना होता। यह उनकी महिमा है कि मैं कैसे भी करके मुंबई से बेंगलुरू और फिर वहां से यहां पहुंची। फ्लाइट किसी तरह समय पर पहुंची।" रवीना ने बताया कि उन्हें उज्जैन आकर बाबा के दर्शन करना बहुत पसंद है।
'मैं यहां पर बार-बार आती हूं और..'
एक्ट्रेस ने कहा कि श्री महाकाल आना मुझे बहुत-बहुत पसंद है। मैं यहां पर बार-बार आती हूं और एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है हम सब में। एक्ट्रेस ने कहा, "मंदिर और जिस तरह से यह सब कुछ ऑर्गनाइज होता है, जैसी व्यवस्था है। मैं वाकई में भक्तों और बाकी सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। क्योंकि हर एक को मौका मिलता है बाबा के दर्शन करने का। जिस तरह का माहौल बन जाता है, जब आरती शुरू होती है।" चाक-चौबंद व्यवस्था के लिए रवीना टंडन ने मैनेजमेंट से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री और बाकी सभी का शुक्रिया अदा किया।
वर्क फ्रंट पर क्या कर रही हैं रवीना?
रवीना टंडन ने कहा कि मैं यही प्रार्थना करूंगी कि मैं यहां पर बार-बार आऊं। वर्क फ्रंट की बात करें तो रवीना टंडन अब फिल्मों में कम ही नजर आती हैं। वह आखिरी बार तमिल फिल्म 'विश्वनाथ एंड सन्स' में नजर आई थीं। इसके पहले वह लंबे वक्त बाद अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखीं। साल 2026 में आई फिल्म 'वेलकम टु द जंगल' में उन्होंने जोया का किरदार निभाया था। इसके अलावा साल 2025 में उन्होंने 'इन गलियों में', 'घुड़चढ़ी' और 'पटना शुक्ला' जैसी फिल्मों में काम किया था, जिनमें उनके काम की काफी तारीफ हुई थी।
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