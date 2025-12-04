VIDEO: रवीना टंडन ने एयरपोर्ट पर उठाकर फेंका कचरा, देखें क्या बोले लोग
एयरपोर्ट पर सिलेब्स के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर दिख जाते हैं। अब रवीना टंडन का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। यहां देखें पूरा मामला...
रवीना टंडन सिने प्रेमियों की पसंदीदा एक्ट्रेसस में से एक हैं। उनका एक वीडियो वायरल है जो फैन्स को काफी पसंद आ रहा है। मुंबई एयरपोर्ट से रवीना निकल रही थीं तभी उन्हें नीचे पॉलिथिन पड़ी दिख गई। रवीना ने उसे उठाया। इसे देखकर लोग उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि एक पब्लिक फिगर को ऐसे ही दुनिया को अच्छा मैसेज देना चाहिए।
रवीना ने प्यार से दिया तगड़ा मैसेज
रवीना टंडन का यह वीडियो विरल भैयानी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है, इसमें रवीना रेड कुर्ता और पैंट्स पहने काफी स्टाइलिश दिख रही हैं। वह निकल रही होती हैं तभी सामने एक पॉलिथिन दिख जाती है। इसे इग्नोर करके आगे बढ़ने के बजाय रवीना इसे उठाती हैं। तभी उनके पीछे आ रहा है एक बंदा जो कि शायद उनकी ही टीम में था, उनसे पॉलिथिन ले लेता है। रवीना इशारे में इसे डस्टबिन में फेंकने के लिए बोलती हैं।
लोगों ने की रवीना टंडन की तारीफ
पपराजी ने उनका वीडियो पोस्ट करके लिखा है, रवीना टंडन ने बहुत प्यारे तरीके और आराम से सबको सिविक मैनर्स पर तगड़ा मैसेज दिया है। इस वीडियो पर लोग तालियों के और हार्ट वाले इमोजी बना रहे हैं। एक ने लिखा है, एक इन्फ्लुएंसर को ऐसा ही करने की जरूरत होती है। एक ने लिखा है जो लोग भारत को गंदा बना रहे हैं उन्हें सफाई की तमीज सीखनी चाहिए। एक कमेंट है, हम सबको ये करना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा सब करेंगे तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
