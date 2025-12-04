Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRaveena tandon picks garbage polythene from airport people appreciates her gesture
VIDEO: रवीना टंडन ने एयरपोर्ट पर उठाकर फेंका कचरा, देखें क्या बोले लोग

VIDEO: रवीना टंडन ने एयरपोर्ट पर उठाकर फेंका कचरा, देखें क्या बोले लोग

संक्षेप:

एयरपोर्ट पर सिलेब्स के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर दिख जाते हैं। अब रवीना टंडन का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। यहां देखें पूरा मामला...

Thu, 4 Dec 2025 12:45 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रवीना टंडन सिने प्रेमियों की पसंदीदा एक्ट्रेसस में से एक हैं। उनका एक वीडियो वायरल है जो फैन्स को काफी पसंद आ रहा है। मुंबई एयरपोर्ट से रवीना निकल रही थीं तभी उन्हें नीचे पॉलिथिन पड़ी दिख गई। रवीना ने उसे उठाया। इसे देखकर लोग उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि एक पब्लिक फिगर को ऐसे ही दुनिया को अच्छा मैसेज देना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रवीना ने प्यार से दिया तगड़ा मैसेज

रवीना टंडन का यह वीडियो विरल भैयानी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है, इसमें रवीना रेड कुर्ता और पैंट्स पहने काफी स्टाइलिश दिख रही हैं। वह निकल रही होती हैं तभी सामने एक पॉलिथिन दिख जाती है। इसे इग्नोर करके आगे बढ़ने के बजाय रवीना इसे उठाती हैं। तभी उनके पीछे आ रहा है एक बंदा जो कि शायद उनकी ही टीम में था, उनसे पॉलिथिन ले लेता है। रवीना इशारे में इसे डस्टबिन में फेंकने के लिए बोलती हैं।

लोगों ने की रवीना टंडन की तारीफ

पपराजी ने उनका वीडियो पोस्ट करके लिखा है, रवीना टंडन ने बहुत प्यारे तरीके और आराम से सबको सिविक मैनर्स पर तगड़ा मैसेज दिया है। इस वीडियो पर लोग तालियों के और हार्ट वाले इमोजी बना रहे हैं। एक ने लिखा है, एक इन्फ्लुएंसर को ऐसा ही करने की जरूरत होती है। एक ने लिखा है जो लोग भारत को गंदा बना रहे हैं उन्हें सफाई की तमीज सीखनी चाहिए। एक कमेंट है, हम सबको ये करना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा सब करेंगे तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
raveena tandon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।