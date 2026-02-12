Hindustan Hindi News
सेट पर क्यूट बनने की कोशिश करते हैं यंग एक्टर्स, रत्ना बोलीं- आलिया ऐसा नहीं करतीं

संक्षेप:

रत्ना पाठत शाह ने हाल ही में आलिया भट्ट की तारीफ करते हुए उन यंग एक्टर्स पर निशाना साधा जो सेट पर क्यूट बनने की कोशिश करते हैं। रत्ना ने आलिया भट्ट के साथ कपूर एंड सन्स में काम किया है। 

Feb 12, 2026 08:12 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह को उनकी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाना जाता है। रत्ना पाठक शाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में आलिया भट्ट की तारीफ की। साथ ही, उन्होंने उन यंग एक्टर्स पर निशाना साधा जो सेट पर जरूरत से ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि आलिया ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती हैं।

कपूर एंड सन्स पर कैसा था आलिया का बर्ताव?

कपूर एंड सन्स में आलिया भट्ट के साथ काम कर चुकीं रत्ना शाह ने पिंकविला से खास बातचीत में कहा, "बहुत ही अटेंटिव है वो, तब मैंने जो नोट किया उनके बारे में। वो हमेशा मॉनिटर पर होती थीं। उस वक्त नहीं जब वो एक्टिंग कर रही होती थीं, लेकिन जब दूसरे एक्टिंग कर रहे होते हैं। वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती हैं।

आलिया नहीं करतीं क्यूट बनने की कोशिश

रत्ना ने आलिया की इसलिए तारीफ की क्योंकि वो सेट पर जरूरत से ज्यादा क्यूट होने का दिखावा नहीं करती हैं। आलिया ने कहा, “उन्होंने बहुत बात नहीं की, जो की हैरान करने वाला था क्योंकि यंग एक्ट्रेसेज को हमेशा सेट पर क्यूट बनकर एंटरटेन करने की जरूरत महसूस होती है। उन्हें लगता है कि क्यूट बनने का दिखावा करना उन्हें मदद करेगा। बहुत से केस में इससे वो बुरी परफॉर्मर बन जाती हैं। लेकिन आलिया नहीं।”

रत्ना ने की आलिया भट्टी की तारीफ

रत्ना ने कहा कि वो आलिया भट्ट से काफी इम्प्रेस हुईं। वो शांत रहती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि उन दोनों ने कुछ शब्दों से ज्यादा बात की होगी। रत्ना ने कहा कि उनके आलिया के साथ सीन्स नहीं थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फोकस रहती हैं। मुझे वो पसंद आईं।

लव एंड वॉर

आलिया भट्ट की बात करें तो वो जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में नजर आएंगी। इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ विकी कौशल और रणबीर कपूर नजर आएंगे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
