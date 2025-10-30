रत्ना पाठक ने बताया सतीश कौशिक मरने के 3 घंटे पहले किया था क्या मैसेज- उम्र की वजह से लोग मुझे…

संक्षेप: साराभाई वर्सस साराभाई में सतीश शाह की पत्नी बनीं रत्ना पाठक ने अब उनसे हुई आखिरी चैट के बारे में बताया है। रत्ना ने बताया कुछ देर पहले ही सतीश का मैसेज आया था फिर जेडी मजेठिया का मैसेज आया कि वह नहीं रहे।

सतीश शाह यारों के यार थे। उनके निधन के बाद कई ऐसे पोस्ट दिखे जिन्हें देखकर लगा कि उन्होंने जिंदगी को कितना खुलकर जिया। साराभाई वर्सस साराभाई कास्ट ने उनको गाना गाकर विदाई दी। शो में उनकी पत्नी बनीं रत्ना पाठक ने उनके साथ आखिरी चैट याद की है। रत्ना ने बताया कि सतीश शाह ने उन्हें आखिरी मैसेज में क्या लिखा था। रत्ना ने जवाब दिया उसके कुछ वक्त बाद ही वह नहीं रहे।

लगा कोई गंदा प्रैंक है रत्ना पाठक ने इंडियन एक्सप्रेस में एक पीस लिखा है। इसमें सतीश शाह से हुई आखिरी चैट के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि 25 अक्तूबर को दोपहर 12:57 पर उनका मैसेज था। रत्ना ने लिखा है ये मैसेज था, 'मेरी उम्र की वजह से अक्सर लोग मुझे अडल्ट समझ लेते हैं।' रत्ना ने उन्हें 2.14 पर जवाब दिया, 'तुम्हारे लिए यह एकदम सही है।' महज दो घंटे बाद 3.49 पर उन्हें जेडी मजेठिया का मैसेज आया, 'सतीश भाई नहीं रहे। पहले तो लगा कि कोई गंदा मजाक कर रहा है। जब तक यह बात समझ आए तो इस पर यकीन करना और मुश्किल हो गया। सतीश चला गया। एक इंसान जो जिंदगी को भरपूर जीने के लिए दृढ़ था, हमेशा हंसता रहता था और हर कठिनाई का सामना डटकर करता था, चला गया।'