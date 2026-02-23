विजय देवरकोंडा से पहले 13 साल बड़े इस एक्टर संग होने वाली थी रश्मिका मंदाना की शादी, इस वजह से टूटी सगाई?

शादी की खबर की खबरों की पुष्टि करते हुए एक्ट्रेस ने देवरकोंडा के साथ शादी को 'विरोश' (VIROSH) नाम दिया है। कपल 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में दोनों एक-दूसरे के होंगे। ये शादी परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में होगी।

बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों लंबे इंतजार के बाद फाइनली विजय और रश्मिका ने रविवार को फाइनली अपनी शादी की खबर को ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है। शादी की खबर की खबरों की पुष्टि करते हुए एक्ट्रेस ने देवरकोंडा के साथ शादी को 'विरोश' (VIROSH) नाम दिया है। कपल 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में दोनों एक-दूसरे के होंगे। ये शादी परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में होगी। एक छोटी सी सेरेमनी के बाद, कपल मार्च में हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट कर रहा है। रश्मिका की शादी की खबरों के बीच रश्मिका के एक्स मंगेतर नाम फिर से चर्चा में आ गया है। क्या आप जानते हैं विजय से पहले एक्ट्रेस ने किससे सगाई की थी और क्यों टूटी? तो चलिए जानते हैं उनके बारे में....

13 साल बड़े एक्टर से की थी सगाई 'पुष्पा' एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने किसी और से नहीं बल्कि कन्नड़ सिनेमा के जाने माने एक्टर रक्षित शेट्टी से सगाई की थी। रश्मिका ने खुद से 13 साल बड़े रक्षति से साल 2017 में सगाई की। उस वक्त रश्मिका महज 21 साल की थीं। रश्मिका ने रक्षित संग अपनी पहली फिल्म 'किरिक पार्टी' में काम किया था। इसी दौरान उनके बीच नजदीकियां बढ़ी थीं।

क्या ये थी रश्मिका-रक्षित के अलग होने की वजह? बता दें कि रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी दोनों 8 साल पहले अलग हुए थे। दोनों ने साल 2018 में अपना रिश्ता कर दिया था। उस वक्त कपल ने अपने रिश्ते के टूटने की असली वजह का खुलासा नहीं किया था। हालांकि, कहा जाता है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज की वजह से दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। दोनों अपने-अपने करियर पर ध्यान देना चाहते थे।